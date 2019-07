Au Brésil, la fête n'a pas eu lieu

L’horrible président Bolsonaro ne s’est pas gêné pour s’accaparer le succès du Brésil à la Copa América. Au-delà de la photo du président avec les joueurs, c’est une victoire à domicile en demi-teinte​,​ car le désintérêt des Brésiliens pour la Seleção est profond.

Vai ter gente que preferiria ter visto o Brasil perder a Copa América do que ver e ouvir esta cena: pic.twitter.com/9oMTq9iCPq — Soraya Thronicke (@SorayaThronicke) 7 juillet 2019

Bolsonaro a le soutien des grands joueurs actuels

Le Maracaña divisé

« Les gens s’identifient moins à l’équipe nationale »

L’exception Tite

Reconnaissons-le, Audrey Pulvar avait raison de trouver que les footballeuses sont plus engagées que les footballeurs en 2019. Ce dimanche, à Lyon, on a vu le sacre des Américaines à la Coupe du monde féminine avec une porte-étendard nommée Megan Rapinoe , engagée en faveur de la cause féministe, LGBT et contre le racisme, notamment. Opposante déclarée à Donald Trump, la co-capitaine de Team USA ne se rendra pas à la Maison Blanche pour présenter le trophée et c’est toute son équipe qui pourrait suivre le mouvement . Quelques heures plus tard, à Rio, le contraste est saisissant.Alors que le Brésil vient de remporter la finale de la Copa América contre le Pérou , le capitaine de laDani Alves serre dans ses bras Jair Bolsonaro, puis, le président du Brésil s’empresse de saisir le trophée au milieu des vainqueurs, et une partie des joueurs acclame «» ( « le mythe » ). C’est comme ça que le Bolsonaro se fait appeler par ses soutiens.Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Dani Alves, Alisson Becker, Lucas Moura, Felipe Melo... Des légendes à la retraite aux internationaux actuels, nombreux sont ceux qui affichent leur soutien au président d’extrême droite. Au contraire, les opposants déclarés se font rares. Il y a Rai, Juninho et Paulo André (ancien défenseur du Mans, notamment, il est aujourd’hui dirigeant à l’Atletico Paranaense), mais aucun international brésilien actuel n’a pris position contre le « Trump tropical » .Bolsonaro a remporté les élections présidentielles en octobre dernier dans un contexte de crise économique et sociale (13% de la population au chômage fin 2018). «» , analyse Marcelin Chamoin, qui a animé le mois dernier un débat sur le sujet « Jair Bolsonaro : président des footballeurs brésiliens ? » au festival foot et ciné La Lucarne.À l’image du deuxième tour des élections d’octobre dernier remporté par Bolsonaro avec 55% des suffrages face à Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs (le parti des anciens chefs d’État Lula et Dilma Rousseff), la société brésilienne est fortement divisée. Et cela s’est ressenti quand Bolsonaro a fait son entrée sur la pelouse du Maracaña dimanche soir. «mito ! mito ! mito !» , affirme Marcelin Chamoin, présent au stade.C'est dire si cette victoire en Copa América n’a pas passionné les Brésiliens. Très chers, les tarifs des tickets de match ont exclu de fait les classes populaires des stades. «» , nous expliquait au début de la compétition Marcelo Carvalho, qui dirige l'Observatoire de la discrimination raciale dans le football. Et le désintérêt des Brésiliens pour las’est aussi ressenti en dehors des stades.Le résultat d’un long processus, d’après le journaliste Ricardo Perrone, basé à São Paulo. «» , explique l’ancienne plume du magazine, qui écrit aujourd’hui pour le média UOL, avant de citer une autre raison : «» .En outre, une Copa América n’est pas une Coupe du monde. «» , témoigne Marcelin Chamoin, qui a couvert la compétition comme rédacteur pour le site Lucarne Opposée . Il se souvient du match de poule Brésil-Vénézuela. «C’est troublant​,​ ​mais la fête n’a pas eu lieu au Brésil - du moins pas comme on l’imagine au pays du football. Et Bolsonaro, lui, est sur la photo avec les vainqueurs. À vrai dire, seul le sélectionneur Tite est apparu gêné au moment de serrer la main au président lors de la remise des médailles. En conférence de presse d’après​-​match, un journaliste a posé la question au coach, sans filtre : «» Mais l’attaché de presse s’est empressé de l’interrompre.