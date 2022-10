Au Brésil, la débâcle du football de gauche

Les Brésiliens sont appelés aux urnes, ce dimanche, pour déterminer qui les dirigera pendant les quatre prochaines années. Au pays de la « démocratie corinthiane » , les valeurs progressistes semblent avoir déserté le rectangle vert, ce dont témoigne le net soutien accordé par les footballeurs locaux au président sortant Jair Bolsonaro.

Le maillot auriverde, symbole de soutien à Bolsonaro

« La lourde amende que le Fisc brésilien a infligée à Neymar a été annulée grâce à Bolsonaro. Il a par exemple fait la même chose avec les dettes des églises évangéliques. »

Le discours de Lula ne passe plus

« Les joueurs actuels sont éloignés du peuple, ont mis leurs familles à l’abri, mais continuent de craindre la violence, à laquelle la gauche n’apparaît pas comme une solution à leurs yeux. »

La « démocratie corinthiane » , parenthèse éphémère

Par Mathieu Solal

Tous propos recueillis par MS.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si, à quelques jours du second tour, l’élection brésilienne est plus incertaine que jamais, le match de l’instrumentalisation du football est, lui, déjà plié depuis longtemps. Avantage net au président sortant, Jair Bolsonaro, qui a réussi à mobiliser des soutiens de poids dans le monde du ballon rond. Neymar, Lucas Moura, Rivaldo ont ainsi déclaré leur flamme au leader d’extrême-droite, sans compter Romario, qui a carrément été réélu triomphalement sénateur de Rio sous sa bannière, le 2 octobre. Même si d’autres légendes du football brésilien comme Ronaldinho ou Kaká, qui lui avaient apporté leur soutien lors de l’élection de 2018, se font désormais plus discrets, Bolsonaro reste largement le plus populaire parmi les joueurs professionnels et les dirigeants de club. Un succès qui s’explique à la fois par la stratégie et les valeurs portées par le Donald Trump des tropiques., explique Frédéric Louault, directeur du Centre d'étude de la vie politique (CEVIPOL) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et spécialiste du Brésil.Le large soutien dont bénéficie l’homme au slogan évocateur ( « dieu, patrie, famille » ) n’est toutefois pas qu’intéressé., confirme Frédéric Louault.Comble du populisme footballistique, le fossoyeur de la forêt amazonienne a même réussi à jeter le grappin sur la liquette de l’équipe nationale.explique Marcelin Chamoin, auteur spécialiste du Brésil et résidant actuellement à Rio.On peut déplorer le cynisme du président sortant, qui n’a de cesse d’enfiler tous les maillots de clubs professionnels ou amateurs qui lui tombent sous la main, pour mieux draguer le chaland. On peut aussi s’interroger sur la manifeste incapacité de la gauche et de son candidat, Lula, à résister à cette instrumentalisation éhontée.L’ancien président (2003-2011) n’est pourtant pas le dernier à jouer avec le sport national, lui qui a été jusqu’à commenter pour la télévision brésilienne le Mondial 2018 en direct depuis la cellule où il était incarcéré pour corruption - les charges qui pesaient contre lui ont depuis été abandonnées. Force est toutefois de constater que ses soutiens font pâle figure à côté de ceux de son rival. Parmi eux, seulement une poignée de joueurs en activité, avec le jeune Paulinho du Bayer Leverkusen comme seul supporter déclaré sur le continent européen.tranche Marcelin Chamoin.Le programme de l’homme politique de 76 ans n’a par ailleurs pas de quoi faire rêver les jeunes, qui étaient encore enfants pendant ses premiers mandats.confirme Frédéric Louault.Ajoutée à cela l’odeur de corruption qui colle à la peau du(PT), on comprend mieux pourquoi les jeunes footballeurs brésiliens, peu affectés par la politique environnementale, sanitaire ou sociale de Bolsonaro, renâclent à soutenir Lula.Le discours de Lula touche certes plus les anciens, avec l’appui de Juninho, Walter Casagrande ou encore Raí, qui a affiché son soutien lors de la cérémonie du Ballon d’Or.note toutefois le chercheur de l’ULB.Le divorce entre football et gauche, global et profond, ne peut toutefois être imputé au seul Lula, et marque indubitablement une, selon l’expression de Frédéric Louault.Instrumentalisé à fond par la dictature militaire (1964–1985), le ballon rond s’était en effet subitement mué en vecteur d’éveil politique et de mouvement de contestation avec la fameuse « démocratie corinthiane » au début des eighties. La période d’autogestion du club des Corinthians et de politisation des esprits portée par Socrates, Casagrande, Wladimir et Zé Maria, s’est ainsi élevée au rang de mythe du football populaire, internationalement connu. Une expérience toutefois sans lendemain, ou presque.explique Frédéric Louault.Après ce bref soubresaut mythifié, le football brésilien est revenu à son état de passion nationale gouvernée par les intérêts privés et dépourvue de sens politique, malgré l’arrivée au pouvoir d’un nostalgique de la dictature militaire. Seuls les supporters, ou en tout cas, ceux des Corinthians, ont continué d’incarner une opposition de gauche dans le football, manifestant contre la destitution de Dilma Rousseff en 2016 ou contre la politique sanitaire de Bolsonaro en 2021. Pas de quoi faire oublier l’échec de la gauche à se saisir du ballon rond, au Brésil comme ailleurs.