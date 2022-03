Au Bayern, des doutes à évacuer

Logiquement perçu comme favori XXL face au FC Red Bull Salzbourg, le Bayern Munich a réalisé lors du match aller (1-1) que son adversaire autrichien était prêt pour la bataille. À l’heure où les deux équipes se retrouvent à l’Allianz Arena, les Bavarois vont devoir prouver que leur mauvaise passe actuelle n’est qu’une illusion d’optique.

Défense à afficher

Par Antoine Donnarieix

Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce week-end, le Bayern Munich avait rendez-vous avec le Bayer Leverkusen dans l’Allianz Arena pour répéter ses gammes avant son échéance européenne. Au-delà de sa confortable situation de leader de Bundesliga avec neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund, leaffrontait un adversaire suffisamment armé pour lui permettre de savoir où il en était. Mais le Bayern a dû se contenter d’un match nul loin d’être maîtrisé (1-1) . Capitaine du Bayern en l’absence du blessé Manuel Neuer, Thomas Müller a même inscrit le premier but contre son camp de sa carrière dans le club munichois en 615 matchs au compteur. Mais que se passe-t-il dans la machine bavaroise ?Après avoir taclé le ballon dans son propre but, Müller l’avait mauvaise et n’a pas hésité à recadrer Sven Ulrich, doublure en manque de confiance depuis sa prise de poste, sur son manque d’assurance et de communication. Avant la rencontre face au Bayer, Julian Nagelsmann avait déjà évoqué la convalescence de Neuer, opéré du genou droit il y a moins d’un mois et déjà de retour à l'entraînement., explique le technicien de 34 ans.Tenu en respect par Salzbourg à l'aller (1-1), le Bayern n'est pas complètement serein et jouer ce mardi avec Ulrich en proie au doute ou avec Neuer sur un genou et demi n'a rien de rassurant.Dans le même temps, d’autres questions perturbent le quotidien du Bayern depuis la blessure de Neuer, surtout sur le plan défensif. Début février, Dortmund a annoncé la signature de Niklas Süle , titulaire indiscutable dans la charnière centrale du Bayern et même buteur face à Leverkusen ce week-end. Le stoppeur n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat chez le nonuple champion d’Allemagne en titre et rejoindra le principal adversaire du Bayern en championnat à partir de l’été prochain. Aussi, la forme de Dayot Upamecano semble en dents de scie. Sorti à la mi-temps lors de la défaite contre Bochum (4-2) , l’international tricolore avait montré des premiers signes de fébrilité en devenant le jouet de Gerrit Holtmann. Ses prestations contre Greuther Fürth (4-1) ou l’Eintracht Francfort (1-0) l’ont remis en selle. Mais face au Bayer, le défenseur central a bien failli offrir un but à son compatriote Amine Adli à la suite d'une passe en retrait mal ajustée. À coup sûr, il ne faudrait pas offrir le même type de cadeau à Karim Adeyemi ou Noah Okafor en Ligue des champions.En conférence de presse, Nagelsmann a tenu à soutenir son protégé.(...)Pour compenser cette période de transition défensive, va-t-on assister à un feu d’artifice offensif ? En tout cas, le Bayern pourra compter sur ses valeurs sûres Kingsley Coman et Robert Lewandowski, parfaitement capables de prendre part à quatre ou cinq buts pour qualifier le Bayern de manière autoritaire. Parce qu’en Bundesliga comme en Ligue des champions, le Bayern reste le Bayern.