Attention, la MCN est (toujours) là

En marquant huit buts lors de la victoire du PSG face à Guingamp au Parc des Princes (9-0), la MCN (Mbappé-Cavani-Neymar) a envoyé un message à l'Europe, un mois avant le huitième de finale de Ligue des champions face à Manchester United.

Passe, passe la balle

La MCN, l'arbre qui cache la forêt ?

par Steven Oliveira, au Parc des Princes

» , «» , «» , «» . Depuis quelques semaines et le retour en grâce de Manchester United qui vient d’enchaîner sept victoires en autant de matchs disputés sous Ole Gunnar Solskjær, la peur semblait s’installer petit à petit sur les réseaux sociaux autour de ce huitième de finale de Ligue des champions. Sauf que, disons-le clairement, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas à flipper.Ce match face à Guingamp est en effet venu rappeler la puissance offensive des Parisiens et de son trio magique Edinson Cavani (auteur d’un triplé), Neymar (auteur d’un doublé) et Kylian Mbappé (auteur d’un triplé). Car si le PSG a réussi à caler neuf buts à Guingamp et sa défense Kerbrat-Eboa Eboa-Ikoko-Rebocho, les coéquipiers de Thiago Silva ne devraient pas avoir de mal à en claquer trois ou quatre à une défense composée d' Ashley Young , de Phil Jones ou encore de Victor Lindelöf Plus que les buts, c’est la capacité qu’ont eue les trois joueurs qui composent la MCN à se trouver qui a impressionné face à Guingamp . Que ce soit lors du double une-deux entre Neymar et Kylian Mbappé sur le premier but du Français. Ou bien sur le deuxième but de Neymar où il est parfaitement lancé en profondeur par... Mbappé. Ou encore sur le centre d' Edinson Cavani pour le triplé de l'ancien Monégasque. Loin, très loin des matchs de début de saison ou de l’an dernier lors desquels Edinson Cavani sortait avec, dans sa ligne de statistiques, deux passes reçues par Neymar et Mbappé.Non, face à Guingamp , les trois hommes de devant se sont sans cesse cherchés et se sont sans cesse trouvés. Finalement, même après trente minutes plus que timides, Mbappé et Cavani terminent la rencontre avec trois buts et une passe décisive chacun. Mieux, les trois hommes dominent désormais le classement des buteurs en Ligue 1 avec Mbappé qui truste la première place (17 buts, soit un de plus que Guingamp), Cavani la seconde (quatorze buts) et Neymar la troisième (treize buts, tout comme Nicolas Pépé). Costaud. Manchester United est prévenu, la MCN est au taquet. De quoi abandonner la rencontre avant même de la jouer ? Pas tout à fait. Car si les trois attaquants ont délivré une masterclass face à Guingamp , cela ne va faire oublier ni les quelques errements défensifs de Dani Alves (qui a réussi à se faire effacer sur les deux offensives guingampaises passées sur son côté), ni l’absence d’un milieu de terrain qui peine à arriver lors de ce mercato hivernal, ni la sortie sur blessure de Marco Verratti en début de rencontre.Parti à l’hôpital pour passer une IRM de la cheville, l’Italien va entamer une course contre la montre pour pouvoir être prêt face à Manchester United . Car même avec une MCN en feu, l’absence de Marco Verratti pourrait être fatale au PSG en Ligue des champions. À moins qu' Adrien Rabiot ne fasse son grand retour. En attendant, les trois lascars offensifs sont prêts.