Attention, deux finales peuvent en cacher une autre

Alors que la finale de la Coupe du monde féminine aurait logiquement dû occuper seule le haut de l'affiche ce dimanche, la voilà reléguée à un horaire pas franchement idyllique (17 heures), alors que le Brésil et le Pérou se disputeront la Copa América le même jour, seulement cinq petites heures plus tard (22 heures). Pour ne rien arranger, les boys de la Team USA affronteront ensuite le Mexique en finale de la Gold Cup à 21 heures, heure américaine (3 heures en France). Un calendrier qui semble révélateur de l'importance réelle que la FIFA alloue au foot féminin, loin des effets d'annonces et des discours consensuels.

Gianni Infantino l'avait pourtant promis. En 2017, le président de la FIFA assurait que nous verrions en France «» Un tantinet grandiloquent, mais, alors que la Coupe du monde 2019 joue son dernier acte, il faut bien reconnaître que l'ultime affiche du tournoi a des allures de blockbuster épique. Avec, d'un côté, la superpuissance américaine, triple championne du monde et tenante du titre, et de l'autre, la sensation néerlandaise, vainqueur du dernier Euro. Tout aurait pu être parfait. Sauf que ce sommet, qui incarne le nec plus ultra du football féminin, ne se tiendra pas en. À peine à 17 heures heure française, le moment où les enfants déballent le goûter. Et seulement cinq petites heures avant la finale de la Copa América, qui verra le Brésil s'opposer au Pérou.Pour ne rien arranger, la finale de la Gold Cup, qui verra s'affronter le Mexique et... les États-Unis, se tiendra, elle, à trois heures du matin heure française. Traduction ? En l'espace de dix heures, la FIFA et les différentes confédérations qui lui sont affiliées ont réussi à caser les finales de trois compétions majeures, où deux équipes des États-Unis prennent part. La soi-disant «» , qui servira de lever de rideau des rencontres à venir, en prend un sacré coup. «, tançait la star américaine Megan Rapinoe, au moment d'évoquer ce drôle de calendrier.Dans le viseur de la milieu offensive américaine, la CONMEBOL et la CONCACAF, qui ne se sont pas trop décarcassées pour partager un peu la lumière avec un foot féminin qui, en dehors des grandes compétitions internationales, est encore très peu visible médiatiquement. «, se justifiait auVictor Montagliani, le président de la CONCACAF.(celle organisée au Canada en 2015, N.D.L.R.)Résultat ? Les téléspectateurs américains pourront se délecter de la finale du Mondial, à 11 heures, heure de New York, avec leur café et leurs tartines. Le même jour, lesaméricains disputeront au Mexique le trophée de la Gold Cup à 21 heures heure américaine, un horaire franchement plus optimisé. Alors que les Américaines se présentaient en grandes favorites de ce Mondial et que leurs homologues masculins ont atteint la dernière marche de cinq des dix dernières Gold Cup, il n'était pourtant pas trop compliqué d'anticiper que les deuxpourraient chacune se retrouver en finale de leurs tournois respectifs.Surtout que la CONMEBOL et sa Copa América ont eu la brillante idée de s'interposer entre les deux matchs et que, au moment de faire le bilan, la FIFA ne trouve rien de mieux à faire que déballer un discours institutionnel d'une affligeante banalité : «» Une belle dose de blabla, qui achève de mettre en lumière le double discours de la Fédération internationale quant à la primauté qu'elle accorde à cette Coupe du monde féminine, dont la finale laissera quoi qu'il arrive un goût d'inachevé en bouche.