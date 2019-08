Athènes-Trabzon, un duel döner

Si le barrage de Ligue Europa entre l'AEK Athènes et Trabzonspor apparaît comme l'occasion idéale pour relancer l'inaltérable débat sur l'origine du kebab, les deux villes ont des points communs qui dépassent bien largement la frontière entre salade-tomate-oignon.

Le fromage plus que le kebab

Trabzon l'Hellénique

En Turc, le mot «» signifie «» . Tandis qu'en Grèce, on préfère utiliser l'appellation «» , qui signifie «» ; ou bien celle de «» , qui signifie «» . Une vaste problématique sémantique qui a envahi la France à mesure que les kebab ont squatté ses trottoirs. Dans ces circonstances, la double confrontation de Ligue Europa entre les Grecs d'Athènes et les Turcs de Trabzon apparaît comme le duel döner de ce début de saison européenne. Mais en réalité, la ville du nord-est de la Turquie n’est pas réputée pour ses broches à kebab. Ce qui ne l’empêche pas d’être la ville la plus hellénique du pays. Explications.Si le kebab est le fruit d'un processus de cuisson né en Turquie au XVe siècle, c'est bien en Allemagne qu'il a été inventé par Mehmet Aygün, ­immigré turc berlinois du début des années 1970. Mais une fois la recette exportée en France, la confusion sémantique est née, déchaînant presque autant les passions que l'éternel et insupportable débat entre «» et «» . En Grèce ou en Turquie, le débat n'a lui pas lieu d'être, et encore moins à Trabzon, ville située au bord de la mer Noire. «» confie Ozkan, originaire de Trabzon.Évidemment, la ville contient son lot de broches à kebab, mais si les Turcs s'y amassent, c'est bien pour le Kuymac, cette fondue composée de fromage et de farine de maïs, deux spécialités qui font la richesse de Trabzon. «» rajoute celui qui est un supporter invétéré de la nouvelle écurie de Daniel Sturridge. Ironie de l'histoire, son oncle - également originaire de Trabzon - tient un authentique restaurant turc au Petit-Quevilly.Si Ozkan, aujourd'hui installé en France, confie que «» , il n'en reste pas moins un amateur de gastronomie turque. D'ailleurs, la comparaison avec la Grèce lui apparaît incontournable : «hamsi tava» . Car en réalité, Trabzon est la ville la plus hellénique de Turquie puisque jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, elle était très majoritairement habitée par les Grecs.Aujourd'hui, la lyre est sans doute le pont le plus facile à faire entre Trabzon et la Grèce, ce que confirme Ozkan, petit-fils d'une Turque ayant appris le Grec grâce à ses voisins : «» De fait, ce barrage entre l'AEK Athènes et Trabzon est davantage un duel d'amis historico-gastronomiques, qu'un duel entre ennemis des broches à kebab. Ce qu'explique une nouvelle fois parfaitement Ozkan : «» . Reste désormais à savoir si les joueurs de Trabzonspor ne feront qu'une bouchée de leurs homologues athéniens, ou l'inverse, le match aller ayant lieu à Athènes. Avant un match retour alléchant, la semaine prochaine, sur les bords de la mer Noire.