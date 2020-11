Atalanta, l'ajustement c'est maintenant

Balayés sèchement par Liverpool en milieu de semaine (0-5), l’Atalanta reçoit l’Inter ce dimanche Gewiss Stadium. Un choc au sommet entre Nerazzurri au cours duquel il ne serait pas surprenant de voir Gian Piero Gasperini faire quelques changements pour arrêter d’encaisser une multitude de buts.

Retrouver une base solide

« Gasperini a donné de la crédibilité à cette équipe »

Par Andrea Chazy

Face à Liverpool, Gian Piero Gasperini ne s’attendait pas à une telle débâcle. L’expérimenté entraîneur de l’Atalanta, vingt-six années de service au compteur, en a connu d’autres, mais peut-être pas tant d’autres d’aussi violentes. 5-0, un score que son Atalanta a plus souvent infligé que reçu ces derniers mois et qui a fait naître une multitudes d’interrogations dans le cerveau du technicien lombard :, expliquait Gasperini après le match.L’Atalanta, changer sa tactique ? Une curiosité qui n’a pas manqué d’être évoquée d’entrée, ce samedi à la veille du face-à-face contre l’Inter, et que l’entraîneur bergamasque a tenu à tempérer :(...). Les chiffres lui donnent d’ailleurs raison : en Ligue des champions, seuls Ferencváros, Krasnodar, Midtjylland et Salzbourg ont encaissé plus de buts que l’Atalanta et ses 7 pions en trois matchs. C'est trop pour un ex-quart-de-finaliste.Même constat en Serie A : si laoccupe une belle quatrième place avec la deuxième meilleure attaque domestique, elle n’est que la quatorzième défense de Serie A. Gasperini le sait : cette défaillance défensive ne peut perdurer si l’Atalanta souhaite faire aussi bien, voire mieux, que ses deux troisième places en Serie A lors des deux derniers exercices. Il faut dire que le jeu prôné par Gasperini, basé sur de nombreuses courses ainsi que sur une énorme activité des pistons, souffre également de la période actuelle. Entre la fin de championnat en août et le Final 8 à Lisbonne, le club de Bergame n’a eu qu’un petit mois de coupure à peine pour se remettre d’une saison historique pour le club, mais éprouvante pour les organismes, les têtes et surtout la ville toute entière. Il n’y a qu’à voir la forme actuelle de Josip Iličić, taulier jusqu’au mois de mars dernier, qui peine à retrouver sa verve après des mois sans jouer pour cause de dépression. Aucun doute : ladoit changer, mais sans se renier totalement.Face à l’Inter ce dimanche, l’Atalanta va devoir faire une nouvelle fois sans deux de ses pièces maîtresses que sont son métronome Marten de Roon (45 matchs avec la Dea l’an passé au compteur) et Robin Gosens, son ex-flic qui pesait 10 buts et 8 passes décisives dans son couloir gauche. Des absences qui pèsent, mais que l’Atalanta doit justement savoir compenser pour espérer rester dans les hautes sphères italiennes et européennes. La coupure internationale qui arrive apparaît comme un bol d’air frais pour une Atalanta qui doit tenir ce rythme de jouer tous les trois jours. Mais l’Atalanta reste l’Atalanta, une équipe capable de renverser des situations périlleuses comme face à l’Ajax en C1 et ça, Antonio Conte le sait bien.Le technicien intériste a sûrement en sa possession cette statistique qui participe à faire d’Atalanta-Inter un match excitant à souhait : L’Atalanta est l’équipe qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse cette saison (191), suivie par... l’Inter (190)., reconnaissait Conte.En attendant de voir ce qu’a préparé Gasperini, une chose est sûre : il va y avoir du sport sur les coups de 15h à Bergame. Et peut-être même un match entre deux futurs candidats au titre.