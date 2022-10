Atalanta, changement de cap

Deuxième de Serie A et invaincue, l’Atalanta impressionne bon nombre de suiveurs du Calcio. Alors qu’elle a vécu un dernier exercice compliqué, la Dea s'est en effet reconstruite en l’espace d’un été et affiche un tout autre visage. Fini le spectacle, place à l’efficacité pour Gian Piero Gasperini qui aurait donc dérogé à ses principes footballistiques. Pour le meilleur ?



Rigueur et efficacité

« L'objectif premier reste le maintien »

Par Tristan Pubert

Samedi 21 mai 2022, dernière journée de Serie A. L’Atalanta vient de s’incliner à la maison 1-0 face à Empoli, en concluant une saison éprouvante qui a marqué la fin d’un cycle. Les Bergamasques terminent à la huitième place, tout simplement le pire classement depuis l’arrivée de Gian Piero Gasperini à l’été 2016. Alors qu’elle avait dompté l’Italie et l’Europe via son football spectaculaire, ladoit donc déjà se réinventer pour relancer la machine.Discuté et ne jouissant plus du même prestige, le meilleur ami de Papu Gómez est finalement maintenu par la direction bergamasque., confirme Luca Percassi, l’administrateur délégué du club, au micro de Sky Italia . Le nouveau cycle de lase fera donc avec le Gasp.Le 9 août, alors qu'il prépare sa septième saison sur le banc bergamasque, Gian Piero Gasperini décide de remettre en question le travail de sa direction en conférence de presse avant le match contre la Samp (2-0). Un boulot trop lent, visiblement, pour le bonhomme. Une lenteur qui s’explique par l’importante mise à jour que connaît le club lombard, à commencer par l’arrivée du nouveau directeur sportif Tony D’Amico. En provenance du Hellas où il a façonné sa réputation, l’homme de 42 ans devient le bâtisseur de cette nouvelle Atalanta. L’objectif est simple : construire un nouveau cycle avec des jeunes joueurs talentueux, capables d’être performants sur le court et moyen terme. L’ancien de Vérone mise alors sur quatre profils : Rasmus Høljund, Brandon Soppy, Éderson et surtout Ademola Lookman. Avec ce remue-ménage estival, le visage de l’Atalanta est totalement différent. Habitué à développer un football offensif et de possession, Gasperini décide de déroger à ses principes qui ont bâti sa réputation. Frein à main, virage serré à droite : fini le football spectacle, place à l’efficacité.Désormais, le club lombard reste solide en bloc bas et procède en transition rapide (pour ne pas dire en contre-attaque). Une tactique efficace, les joueurs s’adaptant et formant un collectif parfaitement huilé. Avec un trio arrière Demiral-Okoli-Salvini, l’Atalanta affiche une impressionnante solidité défensive (la deuxième meilleure du championnat). Pour assurer les transitions, Gian Piero Gasperini peut s’appuyer sur des pistons (Mæhle et Soppy, mais aussi Hateboer) capables de multiplier les courses. Au milieu, les rescapés de l’ancienneDe Roon et Pasalić font parler leur expérience avec un Koopmeiners qui apporte son aisance technique. Mais l’arme fatale se nomme Ademola Lookman : arrivé cet été en Lombardie, l’ailier nigérian enchaîne les prestations XXL et a déjà inscrit quatre buts en distribuant trois passes décisives en dix matchs., a complimenté Gasperini après le succès face à Sassuolo.Justement, après ce succès face à la bande de Dionisi contre Sassuolo (2-1), le président bergamasque Antonio Percassi a décidé de sortir la carte de la modestie dans des propos relayés par Rai Sport :Pourtant, lesauraient de quoi s’enflammer : actuellement deuxièmes de Serie A avec 24 points (sept victoires, trois matchs nuls et aucune défaite), laréalise tout simplement le meilleur début de saison de son histoire. Avec cette impressionnante maîtrise tactique, la formation lombarde jouit aussi d’un avantage : celui de ne jouer qu’un seul match par semaine, en comparaison à ses concurrents (romains, milanais, turinois et napolitain). C’est simple, l’Atalanta a disputé « seulement » dix matchs depuis le début de saison. La Roma, la Lazio, l’Inter, Milan, la Juve et le Napoli en sont au moins à quatorze.Avec la Coupe du monde qui arrive à grands pas, les Bergamasques peuvent finalement se réjouir de cette non-participation européenne. Alors, le Scudetto peut-il être un véritable objectif du côté de la ville d’Ermanno Olmi ? Pour le Gasp, non :, argumente-t-il à Radio Anch'io sport. En grande forme depuis dix journées, l’Atalanta s’invite pourtant à la table des grands d’Italie. Avec un football moins sexy, mais diablement plus efficace et qui a mis à l’amende la Roma, la Fiorentina et dernièrement Sassuolo. Vivement la suite : la bande à Marten de Roon va connaître des prochaines semaines rudes avec des matchs face à la Lazio, le Napoli ou encore l’Inter Milan. Une véritable épreuve d’immunité, pour l’Atalanta 2.0.