Aston Villa signe Aaron Ramsey !

Congratulations to Aaron Ramsey, who has signed his first professional contract with Aston Villa! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 16, 2021

MDR

Oh, le très gros coup d'Aston Villa.Un club anglais qui annonce la signature du contrat professionnel d'un jeune milieu central de dix-huit ans plein d'avenir nommé Aaron Ramsey... Non, nous ne nous sommes pas téléportés subitement en 2011.Aston Villa vient seulement d'intégrer à son effectif l'une des valeurs sûres des U23 des, auteur de six buts en quatorze apparitions cette saison. Et il s'avère que cette pépite porte exactement le même prénom, et le même nom que le milieu gallois de la Juventus. On souhaite au jeune Aaron un futur aussi glorieux que son prédécesseur, au sein d'une équipe d'Aston Villa qui compte déjà dans ses rangs Jacob Ramsey, le grand frère du jeune Aaron.L'entente avec Hassan Trezeguet s'annonce explosive.