Aston Villa sans pitié pour les minots de Liverpool

Aston Villa (4-3-3) : Nyland - Elmohamady, Chester (77e, Hause), Konsa, Taylor - David Luiz, Lansbury, Hourihane - Jota, Kodjia (73e, Wesley), Trezeguet. Entraîneur : D. Smith.



Liverpool (4-3-3) : Kelleher - Hoever (82e, Norris), van den Berg, Boyes, Gallacher - Chirivella, Christie-Davies (77e, Clarckson), Kane - Elliott, Longstaff (65e, Bearne), Hill. Entraîneur : N. Critchley.

Et si avoir tiré Liverpool était la meilleure chose qui pouvait arriver à Aston Villa ?En déplacement au Qatar pour disputer la Coupe du monde des clubs, Liverpool n'avait pas d'autre choix que d'envoyer au front une majorité de son équipe U23 contre Aston Villa en quarts de finale de la League Cup, ce mardi. Pour un résultat logiquement sanglant, mais qui ne reflète pas forcément les belles intentions affichées par les valeureuxdes(5-0).Malgré quelques jeunes promesses aperçues en préparation (Kelleher, Hoever, Van den Berg) et le phénomène de 17 ans Elliott comme leader d'attaque, ce Liverpool-là était évidemment beaucoup trop tendre physiquement pour l'équipe B d'Aston Villa, qui avait assuré ses arrières en laissant quelques têtes connues sur la pelouse, comme Hourihane (5 buts cette saison), Kodjia ou Trezeguet. Lancés par un coup franc de Hourihane au quart d'heure de jeu, les joueurs de Birmingham ont de manière chanceuse fait le break grâce à un centre venu de la droite contré par le malheureux Boyes, qui a fini on ne sait trop comment dans le soupirail de Kelleher. Une avance qui a permis au Franco-Ivoirien Kodjia de se faire plaisir, en signant un doublé propre avant la pause. Et si l'entrant Wesley a clôturé le score en contre dans le temps additionnel de la deuxième période, on retiendra surtout le culot des comparses d'Elliott, qui auraient mérité de sauver l'honneur si le portier remplaçant dess'était montré d'humeur plus généreuse.En difficulté en Premier League et dans le dernier carré de League Cup, Aston Villa a bien une petite idée pour sauver sa saison.