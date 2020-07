Aston Villa piège Arsenal

Aston Villa (4-3-3) : Reina - Target, Mings, Konsa, Elmohammady - Hourihane (M. Nakamba, 72e), Luiz, McGinn - Grealish, Samatta (K. Davies, 72e), Trezeguet. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Arsenal (3-4-3) : Martinez - Kolasinac, Luiz (K. Tierney, 60e), Holding - Saka (N. Pepe, 60e), Torreira (G. Xhaka, 46e), Ceballos, Soares (J. Willock, 79e)- Aubameyang, Lacazette, Nketiah. Entraîneur : Mikel Arteta.

Aston Villa poursuit son improbable remontée en bas du classement (17) après cette victoire face à une faible équipe d'Arsenal, trop lente pour surprendre lesD'ailleurs, c'est bien le plan de jeu mis en place par lesqui a piégé Arsenal, en étant positionné d'entrée en bloc bas. Lesvont même jusqu'à se faire surprendre par les locaux qui ouvrent le score d'une belle frappe de Trezezguet, l'international égyptien reprenant au deuxième poteau un corner légèrement dévié (27). La réaction des Londoniens se fait attendre. Encore... Et encore. Grealish offre juste avant la pause la plus belle action d'une première mi-temps bien terne : il rentre sur son pied droit et décoche une frappe flottante qui plonge presque assez pour trouver la lucarne de Martinez (44).La seconde période est un peu plus dynamique mais Arsenal ne parvient pas à se créer d'occasion franche. Le nouvel entrant Davies, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison, manque la balle de break face au portier des(75). Une action qui réveille enfin les visiteurs ? Dans la foulée, sur corner, le jeune Nketiah trouve le poteau de la tête. (77). La plus grosse occasion de son équipe jusqu'à la fin du match... Et malgré une légère poussée dans les dernières minutes, un dernier ballon capté par Reina met un terme au suspens.La Cup sera donc le dernier espoir d'être européen pour les joueurs de Mikel Arteta.