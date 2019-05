Aston Villa glace West Brom avant le match retour

Aston Villa (4-3-3) : Steer - El Mohamady, Tuanzebe, Mings, Taylor - McGinn, Whelan (Hourihane, 67e), Grealish - Adomah (Green, 67e), Abraham, El Ghazi (Kodjia, 90e). Entraîneur : Dean Smith



West Bromwich Albion (3-4-3) : Johnstone - Dawson (Mears, 46e), Bartley, Hegazi - Holgate, Johansen (Morrison, 84e), Brunt, Gibbs - Phillips (Murphy, 66e), Gayle, Rodriguez. Entraîneur : James Shane

Respectivement 5et 4de la saison régulière, Aston Villa et West Bromwich s'affrontaient ce samedi lors de la demi-finale aller desde Championship. Le premier acte de ce derby des West Midlands a été remporté par les(2-1) de Jack Grealish , pourtant menés pendant près d'une heure. Pour les, cette décevante défaite ne présage rien de bon avant le match retour à The Hawthorns ce mardi.Dans un Villa Park toujours aussi chambreur, ce sont lesqui imprègnent le tempo et dominent le début du match. Mais c'est sans compter sur le duo d'attaque desqui punit son adversaire au quart d'heure de jeu. Après une frappe de Jay Rodriguez sur la barre transversale (15), Dwight Gayle profite d'une erreur de Glenn Whelan pour marquer son 24but de la saison en Championship(0-1, 16). Dominateurs après l'ouverture du score, les joueurs d' Aston Villa tentent de contourner le bloc défensif pendant trente minutes, en vain.Il faut attendre la seconde mi-temps pour voir Villa être réellement dangereux. Plus tranchant et plus précis, l'équipe de Birmingham parvient enfin à égaliser grâce à Conor Hourihane (1-1, 75). Rentré huit minutes plus tôt, l'Irlandais marque d'une frappe somptueuse du pied gauche, à l'entrée de la surface. Dans la foulée, l'orage s'abat définitivement sur la tête desquand Kieran Gibbs fauche Grealish dans la surface. Le jeune Tammy Abraham ne tremble pas et donne l'avantage aux siens en inscrivant son 26but de la saison (2-1, 79). La fin du match est alors à sens unique et quand Gayle écope d'un second carton jaune stupide (88), Aston Villa sait que la victoire est sienne.Dommage pour West Brom, le but à l'extérieur ne compte pas double.