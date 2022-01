Aston Villa enfonce Everton

Everton (4-4-2) : Pickford - Kenny, Y. Mina, Holgate, Godfrey - Townsend, Abd. Doucouré (Onyango, 65e), André Gomes (Allan, 51e), D. Gray (A. Gordon, 56e) - Calvert-Lewin, Richarlison. Entraîneur : Duncan Ferguson.



Aston Villa (4-3-3) : E. Martínez - Cash, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Douglas Luiz, J. Ramsey - Buendía (Hause, 90e+1), Watkins (Ings, 79e), Coutinho (Chukwuemeka, 74e). Entraîneur : Steven Gerrard.

Philippe Coutinho invaincu contre Everton, série en cours.Dans ce véritable classique de Premier League (216 matchs depuis 1888, un record), Aston Villa, dixième, est sorti de sa mauvaise passe en venant à bout d'un autre grand malade, Everton (0-1), toujours plus proche de la zone rouge.Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas se fier au tableau d'affichage.etont livré une partie d'une intensité rarissime, une vraie bataille de chiffonniers quasiment étendue sur les 90 minutes. Pour la première de Duncan Ferguson après l'éviction de Rafael Benítez , Everton n'est toutefois pas parvenu à se remettre dans le sens de la marche après le revers humiliant à Norwich. Plus tranchant en première période et dominateur dans les airs, Aston Villa a inscrit le seul but de la rencontre par l'entremise d'Emiliano Buendía, venu couper un corner de... Lucas Digne, fraîchement débarqué d'Everton , visé par les sifflets et touché par une bouteille.Malgré un cavalier seul dans le second acte, entre duels remportés et maîtrise technique retrouvée, lesne trouveront pas la faille. Tour à tour, Calvert-Lewin est surpris par la qualité de centre d'Anthony Gordon (66), Yerry Mina claque sa tête de peu à côté de la lucarne droite d'Emi Martínez (68), puis Mason Holgate manque la balle de match (90+3). Pratiquement, sur les quinze tentatives des locataires de Goodison Park, une seule s'est avérée cadrée.Dire que Jordan Pickford a sorti la parade de l'année outre-Manche, du pied devant un Ollie Watkins hors jeu, et que personne ne s'en souviendra demain.