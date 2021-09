Aston Villa douche Manchester United

2

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire (Lindelöf, 67e), Varane, Shaw (Dalot, 34e) - Mctominay (Cavani, 82e), Fred - Greenwood, Fernandes, Pogba - Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Aston Villa (5-3-2) : Martínez - Cash, Konsa, Hause, Mings, Targett - Ramsey (Archer, 86e), Douglas Luiz, Mcginn - Ings (Buendia, 78e), Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Une fin de match complètement de folle et un coup de froid sur Old Trafford.Manchester United a concédé sa première défaite cette saison en Premier League contre Aston Villa (0-1) lors d'une partie où l'équipe de Solskjær a confirmé sa petite forme et ses difficultés dans le jeu. Tout s'est joué en deux temps dans les derniers instants de la rencontre, lesouvrant presque logiquement le score dans une seconde période complètement ratée par les Mancuniens. Le corner de Douglaz Luis a ainsi été repris par Hause, auteur d'une tête cavaniesque au premier poteau (Edinson était d'ailleurs au marquage) pour tromper De Gea. Un énorme coup des hommes de Dean Smith, qui ont pensé tout gâcher dans le temps additionnel quand l'arbitre a désigné le point de penalty pour un mimine d'Hause sur une tête de... Cavani. Oui, mais Bruno Fernandes a préféré envoyer le ballon dans les nuages de Manchester sous les yeux d'un Cristiano Ronaldo impuissant.Malgré 28 tirs tentés (quatre cadrés seulement) pendant plus de 90 minutes, Manchester United pourra surtout regretter de ne pas avoir bien joué les coups offensivement, à l'image d'un Greenwood très brouillon et parfois trop individualiste (comme lorsqu'il a oublié Fernandes à la 18minute). Si les locaux ont dominé le premier acte, ils auraient pu se faire surprendre plus tôt sans un énorme loupé de Targett ou un sauvetage de De Gea suite à une bévue de Maguire. Trop tendres, les Mancuniens manquent l'occasion de s'emparer du fauteuil de leader après la défaite de Chelsea contre Manchester City et pourraient glisser hors duà l'issue de ce week-end, alors qu'Aston Villa enchaîne et recolle en haut de tableau.Pas simple, la préparation avant la réception déterminante de Villarreal en Ligue des champions la semaine prochaine.