Aston Villa découpe Arsenal

43

Arsenal (3-4-3) : Leno - Holding, Gabriel, Tierney - Bellerín, Partey (Ceballos, 46e), Elneny, Saka - Willian (Pépé, 65e), Lacazette (Nketiah, 65e), Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.



Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Cash, Mings, Ngoyo, Targett - McGinn, Luiz - Trezeguet (El-Ghazi, 88e), Barkley, Grealish - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Sous la pluie battante de Londres, lesse sont noyés.L'affiche du dimanche soir entre Arsenal, 11de Premier League, et Aston Villa, 6, a commencé par 45 secondes de folie et 4 minutes de flottement. Moins d'une minute au chronomètre et John McGinn fusille Bernd Leno. Début de match cauchemardesque pour les hommes d'Arteta ? Non ! Après quatre minutes de délibérations, Martin Atkinson annule cette ouverture du score pour un hors-jeu passif de Ross Barkley.Une intervention divine de laqui n'a pas vraiment mis lessur de meilleurs rails. Très peu inspiré et mal organisé, Arsenal ne parvient pas à se montrer dangereux ni à approcher la surface de l'ancien de la maison, Emiliano Martínez . En face, même privés de ballon (près de 65% de possession pour Arsenal en première période), les hommes de Dean Smith jouent crânement leur chance et sèment la panique dans le camp adverse à chaque offensive. 25minute : brillante passe de Barkley pour Targett dans la surface, centre fort au second poteau pour Trezeguet et, avec l'aide du jeune Bukayo Sakan Villa, prend les manettes de la rencontre. Rien d'illogique.À la pause, Arteta décide d'agir : Partey, Ceballos. L'entrée du joueur espagnol fait du bien à la créativité offensive des, mais pas assez pour inverser la tendance. En revanche, le deuxième acte est beaucoup plus ouvert et se transforme en attaque-défense où les occasions franches d'Arsenal (49, 60, 66, 69) répondent à celles de Villa (48, 55, 59, 62). Mais la bande à Grealish reste un cran au-dessus et les locaux finissent par le payer : 72, malgré huit Rouges campés dans leur surface, Luiz met Barkley en orbite d'une sublime transversale, lequel n'a plus qu'à servir Watkins pour le break. Trois minutes plus tard, nouvelle percée côté gauche de Grealish, qui efface Bellerín avant de servir parfaitement Watkins pour le coup de poignard final. Les, qui n'ont jamais vraiment donné l'impression d'exister, ne s'en remettront pas.Après leur belle victoire à Old Trafford , les hommes d'Arteta enregistrent une quatrième défaite en championnat et pointent à une triste douzième place. Les, eux, s'offrent une victoire éclatante après deux revers de rang, et recollent au peloton de tête.