Aston Villa arrache le nul face à Manchester United

Aston Villa 2-2 Manchester United

Aston Villa (4-3-3) : Martínez - Cash, Konsa (Hause, 46e), Mings, Digne - Sanson (Coutinho, 68e), Luiz, Ramsey - Watkins, Ings (Chukwuemeka, 76e), Buendia. Entraîneur : Steven Gerrard.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - Fred, Matić - Greenwood (Lingard, 89e), Fernandes (Van de Beek 89e), Elanga (Sancho, 78e) - Cavani. Entraîneur : Ralf Rangnick.

Villans /Red DevilsNoël après l'heure.Comme en début de semaine contre le même adversaire en coupe, United prend les devants rapidement dans ce match. Noël a beau être passé, Emiliano Martínez décide de se montrer généreux et continue d'offrir des cadeaux. Sur un coup franc joué à deux par Telles et Fernandes, le Portugais s'avance et déclenche une frappe à l'entrée de la surface. Le portier argentin est sur la trajectoire, mais se manque complètement au moment de capter le cuir qui file entre ses jambes. L'ancien d'Arsenal est ensuite irréprochable, au moment de sortir dans les pieds de Greenwood pour l'empêcher de faire le break (19). Remuant pour sa première titularisation, Elanga manque de justesse dans le dernier geste et ne parvient pas à inquiéter Martínez sur ses deux tentatives. Il faut une nouvelle offrande de Sanson pour que lesdouble la mise : le Français perd le ballon dans son camp, Fred en profite et trouve Fernandes dont la lourde frappe rentre avec l'aide de la barreLongtemps, Villa semble ne pas avoir retenu la leçon délivrée par United en début de semaine. Sauf que... Titulaire pour sa première , Digne est dans tous les bons coups desen première période. Sur un corner du Français, Buendia, pourtant pas le plus grand, met par exemple De Gea à contribution sans succès (36). D'une volée presque trop propre, Digne fait ensuite chauffer les gants du gardien espagnol dans la foulée (42). Même scénario dès la reprise, Ramsey butant sur De Gea au terme d'une belle action collective (49). Mais si le portier des Mancuniens retarde l'échéance, il finit par céder. Coutinho, entré en jeu, tacle pour envoyer le cuir dans les pieds de Ramsey qui ramène lesdans la partie. La folie s'empare alors de Villa Park et sur une nouvelle séquence collective, Ramsey centre pour Coutinho qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Un point mérité, pour Gerrard et ses hommes.Petit couteau est toujours aiguisé, semble-t-il.