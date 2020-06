Assouplissement des règles sanitaires en Allemagne

QC

Pour le moment, c'est une masterclass de reprise.La Ligue professionnelle allemande (DFL) lance une nouvelle étape de reprise avec des règles sanitaires moins strictes d'après. Dans une lettre adressé aux 36 clubs professionnels du pays, le directeur général de la DFL, Christian Seifert, a présenté des changements immédiats et d'autres prévus pour le début de la saison 2020-2021. Les assouplissements à prévoir dans les prochains jours concerneraient les règles à respecter pour l'organisation des matchs. Aussi, le port du masque sur les bancs de touche pourrait ne plus être obligatoire sous réserve d'un strict respect de la distanciation physique. Les journalistes et photographes, actuellement limités à dix et trois maximum, pourront être présents en plus grand nombre dans les stades. Les délégations de clubs pourront également être plus importantes.Pour la saison prochaine, un plan de travail appelé « Re-Start 2 » est en cours d'élaboration et doit permettre aux clubs et à la ligue de s'affranchir des contraintes actuelles limitant à 300 le nombre de personnes dans les stades et mettant à mal les revenus des clubs. Le document prévoit notamment l'accueil, progressif, de public dès le début de saison et indique que des discussions sont en cours avec le Ministre de la Santé.Manquerait plus que la ligue supprime la VAR et les cinq changements.