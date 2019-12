Vidal porte plainte contre le Barça

1

AAF

Aller au clash, niveau supérieur.La relation entre le FC Barcelone et Arturo Vidal commence à tourner au vinaigre. Le journal espagnol ABC rapportent que les avocats du milieu de terrain chilien ont porté plainte le 5 décembre dernier auprès de la Ligue et de la Fédération espagnole, pour des bonus impayés la saison dernière. Des bonus d'un montant divers et pour différents accomplissements sportifs (temps de jeu, titres), dont Vidal a perçu une partie et dont il réclame aujourd'hui le paiement en totalité. Soit environ 2,4 millions d'euros.Une plainte à laquelle n'a pas du tout goûté le Barça, qui n'y voit qu'une manipulation du Chilien pour forcer son départ cet hiver. «, a répliqué le club catalan dans une lettre à la Ligue et à l'AFE, auprès desquels Vidal a déposé sa plainte, et publiée par Mundo Deportivo » Vidal est annoncé avec insistance du côté de l'Inter Milan, cet hiver.Certains ont passé des mois entiers au placard pour beaucoup moins que ça.