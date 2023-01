Nous avons vu une équipe du Maroc qui a eu la possession du ballon, ce qui n’est pas habituel. Avez-vous des regrets ? Si j’ai des regrets, c’est sur le début de match. Encaisser le but dès le départ les a confortés dans leur schéma. On avait dit qu’on prendrait le ballon s’ils nous le laissaient, ça a été le cas. En première période, on a perdu trop de ballons. On a été plus adroits dans le second acte. Je pense qu’on les a fait douter par moments. Sur une compétition comme la Coupe du monde, la marche était trop haute pour nous sur le plan athlétique. Pas sur le plan technique ou mental. Beaucoup de joueurs ont joué à 70 ou 80% de leurs capacités faute de mieux. Mais l’image que l’on a donnée de notre peuple vaut plus que de gagner une Coupe du monde. On ne gagne pas ce genre de compétition sur un miracle, on doit encore travailler pour la remporter.

Le choix du passage à une défense à cinq était-il lié aux incertitudes sur les états physiques ? Romain Saïss est quelqu’un de très important dans notre système. Je pense que c’était le meilleur moyen d’offrir à mes défenseurs le moins de terrain à couvrir. On voulait aussi s’appuyer sur nos deux latéraux de très haut niveau. On voulait créer des problèmes avec ces deux-là en forçant Mbappé et Dembélé à défendre. Et pouvoir les attaquer. La sortie de Romain nous permet d’avoir davantage de repères, et finalement, on a été meilleurs à quatre. Parfois, on fait des coups, ça nous réussit parfois. Je n’ai aucun regret.

Aujourd’hui, la France a prouvé que sur les vingt dernières années, elle est le meilleur pays au monde en matière de football. Je suis fier de faire partie de cette école parce que j’ai grandi en France.

Que pensez-vous du parcours de la France qui atteint pour la deuxième fois consécutive la finale de la Coupe du monde ?Ils sont très forts. Ils acceptent de laisser le ballon. Ils savent faire la différence avec leurs joueurs rapides de côté. Ils ont une profondeur de banc. Je pense que le match contre l’Argentine est un match qui va leur aller. Aujourd’hui, la France a prouvé que sur les vingt dernières années, elle est le meilleur pays au monde en matière de football. Je suis fier de faire partie de cette école parce que j’ai grandi en France. On dit que les coachs français ne sont pas bons. La France est aujourd’hui capable d’amener des joueurs au très haut niveau.

De quoi sera fait le futur de la sélection marocaine ? Il faut maintenant de la régularité. Passer le premier tour de la Coupe du monde doit être normal pour nous. Un pays comme le Maroc ne doit plus attendre vingt ans avant de rejoindre à nouveau le Mondial. J’espère que notre parcours va libérer beaucoup de jeunes Africains. On a joué en représentant le continent. Nous pouvons atteindre le niveau des top nations comme le Brésil, la France ou le Portugal. Désormais, je veux atteindre les demi-finales de la CAN dans un an. L’objectif, c’est la demi-finale minimum. Si je ne l’obtiens pas, je partirai. C’est comme ça que ça doit marcher.