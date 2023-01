Vainqueurs du Qatar, les Pays-Bas filent en huitièmes

Buts : Gakpo (27e) et De Jong (49e)

Oui, il est possible de gagner sans accélérer. Oui, il est faisable de remporter une rencontre en marchant. Et oui, il paraît parfois facile de marquer sans se fatiguer. Lorsqu’on affronte le Qatar lors de la Coupe du monde 2022, en tout cas, tout cela peut devenir réalité. Lors de la troisième et ultime journée du groupe A, les Pays-Bas l’ont par exemple fait : vainqueurs tranquilles du pays hôte, qui finit dernier sans avoir réussi à accrocher ne serait-ce qu’un nul, les Néerlandais accaparent la première position et se qualifient pour le prochain tour.

Le rythme Gakpo

Comme les deux premiers matchs l’ont montré, il ne faut pas grand-chose pour dominer ce Qatar. Les Pays-Bas passent donc la première mi-temps à se faire des passes (près de 70% de possession de balle) sans se procurer beaucoup d’occasions (deux tirs cadrés seulement, soit le même bilan que le pays hôte), mais parviennent quand même à ouvrir le score. Car si Depay n’est pas assez vif sur un service de Blind, Gakpo profite d’un bon boulot de l’attaquant de Barcelone et de Klaassen pour faire trembler les filets.

2 – Cody Gakpo is only the second player to open the scoring three times in the same group stage (1st and 2nd included) of a World Cup, after Alessandro Altobelli for Italy in the 1st group stage in 1986. Diamond?. #NEDQAT pic.twitter.com/VLeOp5TBsy — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022

La seule véritable belle action avant la pause, et le troisième but en autant de rencontres dans la compétition pour le jeune talent du PSV Eindhoven. Loin d’être brillants, les Néerlandais repartent cependant aux vestiaires avec maîtrise et sérénité. Tout le contraire de leurs adversaires, pourtant motivés malgré leur élimination déjà officialisée.

Gagner en se reposant

C’est qu’il faut plus que de la détermination pour faire bonne figure dans un Mondial, et De Jong le prouve encore dès le début du second acte : au rebond d’une tentative de Depay repoussée par Barsham à la suite d’un centre de Klaassen, le milieu de terrain signe le break et dégoûte le gardien. 2-0, le suspense est définitivement éteint au stade Al-Bayt d’Al-Khor. Désormais qualifiés pour les huitièmes de finale, les Pays-Bas récupèrent en outre la place de leader de la poule. Même si le nouveau pion inscrit par Berghuis, à peine entré en jeu et qui touchera ensuite la barre transversale dans le temps additionnel, est refusé en raison d’une main. En face, le Qatar ne sauve même pas l’honneur et achève son parcours dans la peau du premier pays hôte de l’histoire à ne compter aucune unité au compteur. Ni succès ni point pour eux, le niveau du tournoi étant beaucoup trop haut comparé au leur. Décevant, très décevant. Comme tout le monde s’en doutait, malheureusement.

Pays-Bas (3-4-1-2) : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon (Koopmeiners, 83e), De Jong (Taylor, 86e), Blind – Klaassen (Berghuis, 66e) – Gakpo (Weghorst, 82e), Depay (Janssen, 66e). Sélectionneur : Van Gaal.

Qatar (3-5-2) : Barsham – Miguel, Khoukhi, Hassan – Mohammad (Khoder, 85e), Al-Haydos (Assadalla, 65e), Hatem (Alaaeldin, 85e), Madibo (Boudiaf, 65e), Ahmed – Ali (Muntari, 64e), Afif. Sélectionneur : Bas.