Mondial 022

Finale

Argentine-France

Tu sais que tu détestes l’Argentine quand…

Par Adel Bentaha et Adrien Hémard-Dohain Samedi 17 Décembre 2022

Des tatouages partout, des maillots qui ne changent jamais et une fâcheuse tendance à pleurer à la moindre occasion : non, l'Argentine et ses supporters, très peu pour toi. Toi, tu sais que tu détestes l'Argentine quand...