Tu sais que tu aimes l’Argentine quand…

… tu veux une troisième étoile.

… tu allumes des cierges à l’Iglesia Maradoniana.

… tu soutenais déjà l’Albiceleste quand elle jouait avec Emiliano Papa et Daniel Montenegro.

… « MEEEEESSSIIII ! MEEEEESSSIIII ! »

… tu t’appelles German Cano.

… tu cries « QUÉ MIRAS BOBO ??? » en lançant des regards noirs.

… tu trouves des excuses à Leandro Paredes.

… tu bouffes des asados même au mois de décembre.

… tu as un soleil tatoué sur l’épaule.

… tu as souvent fait croire à tes potes que ton deuxième prénom était Diego.

… tu ne jures que par le chimichurri.

… tu enrages dès que tu entends « Pessi » . Alors que tu adores dire « Penaldo » .

… tu veux que le GOAT termine le game.

… tu t’appelles Florent Pagny.

… tu portes fièrement un T-shirt à l’effigie du « Che » Guevara.

… tu as insulté Gonzalo Higuaín en 2014.

… tu noues ta cravate bleu et blanc autour de la tête.

« Il est lo plous grand ! Lo plous grand youor de futbol de l’histoire, lo plous grand youor, ye sais pas, do violoncelle, do guitare et do contrebasse aussi ! Car ce qu’il fait avec ses pieds, ce n’est pas du futbol, c’est de la musica !C’est MEEEEEEEEESSI ! MEEEEESSSI ! » pic.twitter.com/COea7oRSE3

— SO FOOT (@sofoot) December 13, 2022