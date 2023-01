Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 50 à 41)

Que l’on ne se méprenne pas : la folie n’est pas réservée qu’au football professionnel, à la Ligue des champions et à la Coupe du monde. Le football amateur comprend, lui aussi, son lot de moments de grâce, d’ivresse et de grand n’importe quoi. Que dire, par exemple, de ce match disputé en championnat Promozione, la sixième division italienne. Sont aux prises, en cet après-midi de novembre 2016, Campagnola et Arcetana. On joue la 88e minute, Campagnola mène 2-1. Luca Leonardi, l’attaquant de l’Arcetana, commet une faute dans sa moitié de terrain. L’arbitre de la rencontre, M. Boschi, l’avertit d’un carton jaune. Ayant déjà reçu une biscotte en première période, Leonardi est donc exclu… Ou du moins, Leonardi aurait dû être exclu. Car l’arbitre, dans un moment d’absence, oublie que le joueur est déjà averti et le laisse sur la pelouse. Le jeu reprend, le banc de Campagnola se rend compte de la bourde de l’arbitre et tente de le prévenir. Rien n’y fait, le jeu se poursuit, et sur l’action qui suit, à la 89e minute, l’Arcetana égalise par… Luca Leonardi. M. Boschi réalise alors son erreur, sort le carton rouge pour Leonardi, mais n’a pas d’autre choix que d’accorder le but. Le match se termine bien sur le score de 2-2. Mais justice sera faite : le match sera rejoué deux semaines plus tard, et Campagnola s’imposera cette fois-ci 2-1, malgré une énorme occasion pour ce bon vieux Leonardi à la 90e minute… EM