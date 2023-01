Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 30 à 21)

Alors que l’OL vient de terminer hors des places européennes pour la première fois depuis 23 ans, Lyon doit remporter la C1 pour espérer arracher un billet pour la Coupe d’Europe. Après avoir sorti la Juve, les Gones se coltinent Manchester City en quarts de finale du fameux Final 8. Si Maxwel Cornet confirme son statut de bête noire des Citizens en ouvrant le score, Kevin De Bruyne égalise en seconde période. Moussa Dembélé redonne ensuite l’avantage aux Rhodaniens et tout le monde se met à y croire… Jusqu’à ce que Cornet, à la 86e, rende le ballon à Gabriel Jesus, qui dribble la défense et centre vers Raheem Sterling qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. L’Anglais manque l’immanquable et envoie le ballon au-dessus de la barre d’Anthony Lopes. 59 secondes plus tard, Dembélé achève Pep Guardiola en inscrivant un troisième but et qualifie l’OL pour une demie historique. Mais à la fin, c’est le Bayern qui gagne. LT

