Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 20 à 11)

Presque six ans plus tard, on garde toujours une affection particulière pour ce Manchester City-Monaco. Plus que le premier coup d’éclat continental d’un certain Kylian Mbappé, alors âgé de 18 ans, on retient de ce huitième de finale de Ligue des champions un scénario totalement illisible et déroutant, où chaque rebondissement est vite chassé par le suivant. À une vingtaine de minutes de la fin, l’ASM mène ainsi sur la pelouse de l’Etihad Stadium (2-3). Les supporters monégasques ont à peine le temps de prendre la mesure de l’excellent résultat qui se dessine que Sergio Agüero et John Stones remettent les Skyblues en tête au tableau d’affichage, avant que Leroy Sané n’enfonce le clou (5-3). Moins prolifique en buts, la manche retour a elle aussi droit à son ascenseur émotionnel. Virtuellement qualifiés (2-0), les joueurs du Rocher déchantent lorsque Sané, encore lui, trouve le chemin des filets à la 71e minute et entrouvre la porte des quarts pour City. Une porte que Tiémoué Bakayoko, d’un coup de casque décidé, referme dans la foulée (3-1). C’est bien le club de la Principauté qui rallie le tour suivant. Au terme d’une double confrontation exaltante.

