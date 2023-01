Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 10 à 2)

« En Angleterre, ils ne comprennent pas comment ils ont pu perdre ce match-là » : début décembre, Robert Pirès se remémorait dans nos colonnes l’incroyable retournement de situation de ce France-Angleterre, en phase de poules de l’Euro 2004. « C’était un super match, on est passé par tous les sentiments. C’était compliqué, mais à la fin, on gagne parce que psychologiquement, on prend le dessus. Ils mènent 1-0, Fabien Barthez arrête le penalty de Beckham, et après il y a un enchaînement qui fait qu’ils se sont déstabilisés et on en a profité. Avec le coup franc de Zizou, le penalty de Zizou, on a pris l’avantage et ce match, on l’a gagné. Surtout dans les arrêts de jeu ! » 91e (des 25 mètres), 93e (des onze mètres après une boulette de Steven Gerrard et une faute de David James sur Thierry Henry) : en quelques secondes de légende, deux coups de patte du maestro ont tout renversé, et ont envoyé la perfide Albion au tapis. JB

Euro 2004 was another exciting tournament. No one saw Greece winning. One of the games of the tournament is France win over England. England looked to be on their way to victory before Zidane scored from two dead ball situations to hand the defending champions the win. #EURO2020 pic.twitter.com/GP7CqDUaZu

— Oluwajoba (@olumcjobson) June 3, 2021