Top 5 : France-Argentine

Pour la quatrième fois de leur histoire, les Bleus vont affronter l’Argentine en Coupe du monde. Une affiche pas encore devenue un classique, et qui tourne souvent en faveur de l’ Albiceleste avec 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites pour les Bleus en 12 confrontations.

Argentine 1-0 FranceCoupe du monde, 15 juillet 1930, Montevideo Première confrontation de l’histoire entre les deux pays, ce France-Argentine de 1930 ne se joue pas dans n’importe quel contexte. On parle en effet d’un match du premier Mondial, le deuxième du tournoi pour les Bleus, qui sortent d’un succès probant face au Mexique (4-1). Devant 23 409 spectateurs, acquis à la cause des Français par pure haine uruguayenne des Argentins, les Tricolores tiennent bon face aux Argentins, favoris de la compétition. Lucien Laurent et Alexis Thépot jouent blessés, ce dernier se montrant par ailleurs impérial dans ses cages. Les Bleus craquent finalement sur un coup franc de Monti, à dix minutes de la fin. L’arbitre renvoie tout le monde au vestiaire, alors qu’il reste six minutes à jouer. Français et spectateurs uruguayens s’indignent. Le terrain est envahi, puis évacué par la police montée. Les deux équipes, déjà à la douche, sont rappelées sur la pelouse pour terminer le match. Edmond Delfour touche le poteau argentin, les Bleus s’inclinent et quittent la pelouse ovationnés par le public. Mais battus.

Argentine 3-4 FranceAmical, 8 juillet 1971, Buenos Aires La troisième est la bonne. Après une défaite et un nul, la France bat l’Argentine pour la première fois de son histoire. Et ce, sur la pelouse de la Bombonera. Pour son retour sur le sol américain 40 ans après le Mondial uruguayen, grâce à la motivation du sélectionneur Georges Boulogne, la sélection compte autant de Stéphanois que de Marseillais, pour ne pas froisser les égos. Le but du voyage sud-américain est justement de renforcer la cohésion d’un groupe France gangrené par la rivalité ASSE-OM. Pourtant, le plan se déroule parfaitement à Buenos Aires. L’ouverture du score rapide de Charly Loubet (3e) lance les hostilités, avant que Jean Djorkaeff ne fasse le break (50e). S’ensuit une mi-temps de folie, avec cinq autres buts et un score final de 4-3 pour les Bleus, après trois réductions du score de l’Albiceleste. La suite de la tournée s’avère plus anecdotique, puisque les Bleus s’inclinent face au Curitiba FC (2-1), avant de dominer l’Internacional (3-1), et un ultime nul face à l’Universitaire Lima (0-0).

Argentine 2-1 FranceCoupe du monde, 6 juin 1978, Buenos Aires Douze ans après le raté lors du Mondial en Angleterre, les Bleus retrouvent la Coupe du monde en 1978, en Argentine. Une compétition déjà marquée par une volonté de boycott… Après leur défaite inaugurale face à l’Italie, les Français ont rendez-vous au Monumental de Buenos Aires pour y défier le pays hôte. Aux manettes, Michel Hidalgo aligne un onze assez jeune autour des expérimentés Henri Michel et Marius Trésor. Michel Platini en profite pour inscrire son premier pion en Bleu, à l’heure de jeu. Mais cette égalisation, venue répondre au penalty de Passarella (45e), s’avère insuffisante. Luque redonne l’avantage quelques minutes plus tard aux locaux, emmenés par Mario Kempes et futurs champions du monde. Une défaite les armes à la main, qui enterre les espoirs pour ce Mundial 1978, mais considérée depuis comme l’acte de naissance des Bleus d’Hidalgo.

France 0-2 ArgentineAmical, 11 février 2009, Marseille En cet hiver 2009, Raymond Domenech réussit ce que Bernard Tapie n’a jamais réussi à faire : faire venir Diego Maradona au stade Vélodrome. C’est en tant que sélectionneur qu’el Pibe de Oro débarque sur le Vieux-Port. Accueilli par quelques supporters et une nuée de journalistes à Marignane, Maradona passe quatre jours sur la Corniche. Et aligne un onze qui va pourrir la soirée des Bleus, notamment à cause d’un Lionel Messi de gala, et buteur. Dans un Vélodrome tout excité de voir D1OS, l’Albiceleste s’impose 2-0 grâce à la Pulga et à Gutiérrez. Les 10e et 11e buts encaissés en 7 matchs depuis l’Euro 2008, pour la bande à Domenech, qui se dirige tranquillement vers le désastre sud-africain.

France 4-3 ArgentineCoupe du monde, 30 juin 2018, Kazan Après une phase de poules loin d’être emballante, les Bleus croisent l’Argentine de Lionel Messi dès les huitièmes de finale. Un choc à quitte ou double pour la bande à Dédé, qu’on a alors du mal à cerner. Coup de chance : c’est pareil en face pour l’Argentine de Jorge Sampaoli. Antoine Griezmann ouvre rapidement le score sur penalty, mais l’Albiceleste renverse la situation juste avant, et juste après la pause. Et puis Benjamin Pavard déboule au second poteau, et la rencontre bascule dans l’allégresse tricolore. Mbappé signe un doublé, Agüero relance le suspense dans le temps additionnel. Trop tard. Les Bleus ont changé de braquet, et enfilent le costume de prétendants sérieux au sacre final. Bonus

France 12-17 Argentine Coupe du monde de rugby, 7 septembre 2007, Saint-Denis Le ballon rond n’est pas le seul à avoir connu son lot de classiques entre la France et l’Argentine. Au pays de l’ovalie, on se souvient aussi de chocs d’anthologie face aux Pumas. On pourrait évoquer le quart de finale de 1999, gagné par les Bleus à Dublin avant de filer jusqu’en finale, ou la victoire en 2019 en phase de poules à Tokyo, mais le match d’ouverture du Mondial 2007, à domicile, reste le plus mémorable d’entre eux. Chez lui, le XV de France de Bernard Laporte ne vise rien d’autre que le titre mondial. L’entrée en matière face aux Argentins doit être une formalité. Résultat : la France se vautre d’entrée face aux Pumas, que le grand public découvre. Pire, les Bleus doivent maintenant réaliser un sans-faute synonyme de quart de finale… face aux All Blacks. Pour le coup, ils réaliseront là un exploit avant de terminer leur Coupe du monde comme ils l’avaient commencée : par une défaite face à l’Argentine, en petite finale.

France 66-80 Argentine Coupe du monde de basket, 13 septembre 2019, Pékin On ne parlera pas plus longtemps de rugby, en revenant à une balle ronde, mais orange. Car le dernier traumatisme tricolore face à l’Argentine s’est produit sur du parquet, en Chine. En ce mois de septembre 2019, Rudy Gobert et compagnie sortent d’un exploit majuscule, celui d’une vie, après leur victoire en quarts de finale face aux États-Unis (89-79). Galvanisés par l’exploit, les hommes de Vincent Collet ne doivent faire qu’une bouchée de l’Argentine en demi-finales, pour retrouver leurs meilleurs ennemis espagnols en finale. Et patatras. Une entame de match catastrophique, une agressivité de poussin, et un manque d’idées offensives plombent la team France, qui s’écroule. Score final : 80 à 66. Une fessée argentine qui vient calmer tout le monde, refroidir les égos, et reste comme l’un des plus grands ascenseurs émotionnels de l’histoire du basket français. Médaillés de bronze, les Bleus iront chercher l’argent olympique un an plus à tard à Tokyo.

