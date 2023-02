Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (50-41)

Luis Fernandez

PSG (1978-1986), Matra Racing (1986-1989), Cannes (1989-1992)

Entraîneur, Luis Fernandez c’est des sucettes, des pas de danse, des embrouilles avec ses joueurs, une marionnette aux Guignols de l’info, mais aussi (et surtout) une Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1996 avec le PSG. Sauf que cet après-carrière n’est pas pris en compte dans notre classement. Eh non, Guy Roux ne sera donc pas dans le top 10. Tant pis, celui qui a joué son propre rôle dans Trois Zéros a accompli assez de choses dans sa carrière de joueur pour bien figurer dans ce Top 1000. Pourtant, le jeune Luis, qui bossait comme aide-électricien dans une chaudronnerie, pensait ne jamais réussir à être pro du fait de son statut d’étranger, lui qui est né en Espagne et qui n’a obtenu la naturalisation française qu’en janvier 1981. Sauf que le talent du milieu de terrain infatigable était trop grand, et le PSG n’a pas pu passer à côté. Et c’est donc sous contrat amateur – la FFF n’autorisant que deux étrangers par équipe – que Luis Fernandez fait ses débuts en Division 1 avec Paris face à Nancy et obtient un penalty. Le début d’une belle histoire d’amour.

Sur un terrain, il était impossible de ne pas voir Luis Fernandez pendant 2 minutes, tant celui qui a été élu meilleur joueur formé au PSG par les supporters parisiens courait dans tous les sens pour récupérer le cuir. Un ballon qui, une fois dans ses pieds, avançait vers le but adverse ou repartait proprement dans les crampons d’un coéquipier. Pas pour rien si Luis a été élu joueur français de l’année par France Football en 1985. À ce moment-là, celui qui avait remplacé Joël Bats – blessé – dans les cages parisiennes le temps d’une période face à Metz était au sommet de son art. En club, où il est devenu le premier capitaine à soulever le trophée de champion de France avec Paris en 1986. Et en sélection où il succède à Bernard Genghini dans le carré magique qui remporte l’Euro 1984 et qui termine sur le podium du Mondial 1986 après une victoire aux tirs au but en quarts de finale face au Brésil et le fameux « Vas-y mon petit bonhomme ! » de Thierry Roland avant la tentative décisive de Luis Fernandez. Après ce moment entré dans la légende, le chouchou du Parc des Princes quitte son PSG pour gagner quelques euros en plus du côté du Matra Racing, puis pour aller jouer avec le jeune Zinédine Zidane à Cannes. Avant de revenir comme coach à Paris. Mais ça, on le détaillera quand on fera le top 1000 entraîneurs de Ligue 1.