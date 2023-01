Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (40-31)

Edinson Cavani

PSG (2013-2020)

Débarqué au PSG à l’été 2013 contre 62 millions d’euros et une étiquette de meilleur buteur du championnat italien, Edinson Cavani aurait pu exiger de jouer en pointe, son poste de prédilection. Et ce, même si Zlatan Ibrahimović était le patron du vestiaire parisien. Sauf que cela ne ressemble pas à l’Uruguayen, qui se sacrifie pour évoluer sur un côté. Il faut dire que pour le Matador, le sacrifice fait partie de ses principes comme il l’a évoqué dans une interview à So Foot en 2016 (#136) : « Le sacrifice me permet d’avoir l’esprit tranquille, de dormir avec la sensation du devoir accompli. Ça vient de ma famille. Mes parents ont toujours lutté dans la vie. Ils ont essayé de nous inculquer le respect pour l’autre, peu importe qui il soit, le travail et le sacrifice pour faire face à la vie. » Et puis de toute façon, jouer sur un côté lui permet de faire ce qu’il aime le plus faire : courir, faire des appels, revenir défendre pour aider ses potes en galère, presser les défenseurs adverses.

Cela ne l’empêche pas non plus de marquer des buts, comme a pu l’apercevoir Mickaël Landreau qui s’est pris un violent dribble de l’Uruguayen. Car oui, même si cela lui arrive de rater des actions « faciles » , Edinson Cavani n’est pas maladroit avec ses pieds, et encore moins avec sa tête. Il l’a d’ailleurs prouvé une fois le départ de Zlatan acté et sa place d’avant-centre retrouvé avec une saison 2016-2017 à 35 pions en 36 matchs de Ligue 1. De quoi lui offrir le trophée de meilleur buteur du championnat – qu’il gagne à nouveau la saison suivante – et de meilleur joueur. Des buts célébrés le plus souvent en courant la gueule ouverte et les bras écartés, à l’image de son coup franc au Vélodrome à la dernière seconde pour permettre au PSG d’arracher le nul et de conserver sa série d’invincibilité face à l’OM. Un style qui diffère totalement de l’homme en civil qui s’en va pendant des heures en nature pour aller observer les oiseaux : « Je suis passionné par les oiseaux depuis mon enfance. Ça m’arrive de prendre mes jumelles et d’aller les observer. Je suis passionné d’ornithologie : les oiseaux de mon pays, mais aussi les oiseaux tropicaux. On en élève dans notre maison en Uruguay. C’est une passion familiale, partagée avec mon frère, mes cousins, mon père. » Et s’il est parti par la petite porte du championnat de France, la faute à la pandémie du Covid-19, il n’en reste pas moins une légende de la Ligue 1. Et du PSG dont il est avec ses 200 buts le meilleur buteur de l’histoire. En attendant que Kylian Mbappé ne le dépasse.