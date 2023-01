Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (30-21)

Jean-Michel Larqué

Saint-Étienne (1966-1977), PSG (1977-1979)

Avec ses sept titres remportés brassard au bras sous la liquette de Sainté (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975 et 1976), Jean-Michel Larqué est un monstre sacré du championnat de France. Et avec ses plus de onze saisons professionnelles en Vert (321 matchs de D1) et sa place parmi les meilleurs buteurs du club (79 unités en D1) dans la période la plus faste du club du Forez avec les titres et les épopées européennes, Jean-Mimi est évidemment une légende dans son club formateur. « J’étais un milieu de terrain relayeur, nous narrait-il en 2018. À l’AS Saint-Étienne, j’étais celui qui, a priori, récupérait le moins de ballons et puis j’étais chargé des coups de pied arrêtés. J’ai toujours pris modèle sur Rachid Mekhloufi (voir #25). Il était aussi milieu de terrain, un peu plus offensif, il avait dix ans de plus que moi […], mais je me reconnaissais beaucoup en lui. J’ai essayé de l’imiter. […] Peut-être que j’aurais dû y rester (à Saint-Étienne), j’y avais connu des moments exceptionnels, et puis quand on y est resté 14 ans… J’entends certains qui, au bout de deux ou trois ans dans une équipe, disent : « J’ai fait le tour, je veux changer. » Si j’ai fait une erreur dans ma carrière, c’est peut-être d’avoir précipité mon départ de Saint-Étienne. J’aurais pu temporiser. On ne sait pas ce qui se serait passé ensuite, le résultat aurait peut-être été le même, mais si c’était à refaire, peut-être que je serais moins impatient. »

Car JML, qui compte également cinq coupes de France avec Saint-Étienne, quittera son cocon en 1977 – la faute à une brouille avec Robert Herbin – et bouclera sa carrière en première division avec une expérience d’entraîneur-joueur mitigée au sein d’un tout jeune PSG. La dernière représentation d’un joueur admirable, loué pour son aisance balle au pied et sa vision du jeu : « Je crois que de toute façon, pour être un joueur complet, il faut avoir de l’intelligence tactique. Quand il y a une décision ou une option à prendre, une passe à faire, c’est très bien de savoir ce qu’il faut faire, mais il faut pouvoir le réaliser. Il faut d’abord être un très bon technicien et avoir ensuite un peu d’intelligence de jeu, de qualité tactique. Mais j’ai toujours pensé que la différence se faisait par la technique. »