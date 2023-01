Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (120-111)

Patrice Loko

Nantes (1989-1995), PSG (1995-1998), Lorient (1998-1999), Montpellier (1999-2000), OL (2000-2001), Troyes (2000-2001), AC Ajaccio (2004)

« Stade plein, jeu intéressant, et on gagnait tout le temps. » Si le FC Nantes 1994-1995 a autant fait vibrer, c’est grâce à ces trois ingrédients, dixit Patrice Loko. « J’étais persuadé, avant chaque match, qu’on allait gagner parce qu’on allait mettre au moins un but. […] C’est pas compliqué, une fois sur deux, on mettait trois buts à la Beaujoire. On appelait ça le « tarif maison ». Ça aussi, ça devait énerver les autres. » Lors de cet exercice d’anthologie, le natif du Loiret est dans tous les bons coups avec ses acolytes Reynald Pedros et Nicolas Ouédec. Et dans ce jeu flamboyant, la flèche tressée est à la conclusion des mouvements, lui qui terminera tout en haut du classement des buteurs avec 22 caramels. Tout ça en fumant « cinq cigarettes par jour, que le soir, jamais la journée » d’après ses dires. L’un de ses pions aura d’ailleurs davantage de valeur que les autres : ce but inoubliable inscrit dans la stratosphère face au PSG de Bernard Lama, le 19 août 1994 au tout début de cette formidable épopée.

« Je contrôle de la poitrine et j’ai très bien vu que Reynald est derrière moi, alors je lui fais la passe en retourné, décrira l’international français. Lui, pareil, il sait que je vais lui demander, mais il faut quand même qu’il me mette la balle exactement au bon endroit et au bon moment. C’est ce qu’il fait. On pourrait se dire que je vais contrôler, mais le ballon est juste là où il faut, alors avant qu’il ne touche le sol, je le reprends de volée et il va se figer dans la lucarne de Bernard Lama. » Et tout ça grâce aux heures passées à la Jonelière, dans la fameuse et mythique « fosse » : « C’est un tout petit terrain de 20 mètres environ, de la longueur d’une surface de réparation, où on jouait beaucoup à une touche de balle, et beaucoup en l’air. On faisait des jeux où il ne fallait jamais que le ballon touche terre. Un peu comme un tennis ballon, mais sans rebond, de la tête, du pied. On faisait ça régulièrement, donc on s’en servait souvent en match, dans ce genre de positions. Ce jour-là, ça a plutôt bien marché. »

C’est aussi ça, la magie du football de Coco Suaudeau : « Ça résumait parfaitement le foot à la nantaise qu’on pratiquait à cette époque, analysait Loko dans nos colonnes. Ça va tellement vite dans le match que je ne m’en rends pas vraiment compte. C’est quand je l’ai revu à la télé que j’ai compris le truc. Maintenant, on se souvient de moi par rapport à ce but. Les gens me disent : »Ouais, je me rappelle, j’y étais au Parc, à ce moment-là. » Sauf que c’était chez nous ! J’ai chronométré l’action devant ma télé. Entre la touche de Cauet, l’échange avec Reynald et mon but, elle dure huit secondes. […] Coco le disait : on n’était pas la meilleure équipe du monde, pas la meilleure équipe qu’il ait eue, vue et connue. Mais il a joué avec nos qualités. Au lieu de faire tourner le ballon comme il a pu faire en 1983, avec des joueurs très techniques qui pouvaient faire la différence, nous, comment on faisait ? Dès la récupération, ça giclait vite devant. C’est ça, le jeu à la nantaise. » Parti dès 1995 mais toujours resté fidèle à la France, Loko ne réatteindra jamais son score de 22 unités, et ne sera jamais champion une deuxième fois. Mais il continuera de marquer, à Paris, Lorient, Montpellier, Troyes ou même Ajaccio.