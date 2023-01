Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (100-91)

Didier Drogba

EA Guingamp (2002-2003), Olympique de Marseille (2003-2004)

« Karim, non, non, non… Viens ! Encore, encore… Profite ! » Voilà le dernier moment où Didier Drogba a pris la lumière à la télévision française. Maître de cérémonie pour la remise du Ballon d’or 2022, l’ancien buteur de Chelsea a accompagné Karim Benzema sur le devant de la scène pour lui permettre de brandir son précieux trophée. Mais Drogba, ce n’est pas uniquement cet avant-centre vainqueur de la Ligue des champions en 2012 et double Ballon d’or africain en 2006 et 2009. Avant tout cela, Drogba n’était que la doublure de Daniel Cousin sous le maillot manceau en Ligue 2. Utilisé comme ailier, l’international ivoirien perd patience et file à l’En Avant Guingamp en janvier 2002. Le club breton est relégable en Ligue 1, et son entraîneur Guy Lacombe perçoit Drogba comme un avant-centre capable de pallier le départ de Fabrice Fiorèse pour le PSG et la blessure de Stéphane Guivarc’h. « Le premier match que je vois de lui, je suis impressionné par son allure, raconte Lacombe pour Ouest France. Je le voyais bien en Ligue 1 et capable d’évoluer. Au départ, on était sur Wagneau Eloi, Marama Vahirua… Mais moi, je voulais Didier avec. » L’ancien coéquipier de Zinédine Zidane à l’AS Cannes a eu l’œil avisé. Faute d’argent dans les caisses, Eloi ou Vahirua ne signent pas au club, mais Drogba, transféré pour 100 000 euros, marque dès son premier match à Metz et participe activement au maintien de Guingamp en compagnie de Florent Malouda, son futur acolyte à Chelsea.

Devenu une référence du championnat de France, l’EAG de Bertrand Marchand domine tour à tour l’AS Monaco (3-1) et l’Olympique lyonnais (4-1), tous les deux à la lutte pour le titre de champion lors des deux dernières journées de la saison 2002-2003. De son côté, Drogba explose les compteurs dans les Côtes d’Armor avec 24 buts inscrits en une saison et demie. La machine est lancée et l’Olympique de Marseille n’hésite pas à débourser 6 millions d’euros pour étoffer son attaque en vue de sa participation à la Ligue des champions. « La star à Marseille, c’est Mido, rappelle Drogba dans une interview pour Booska-P. Quand j’arrive, les gens se disent : « OK, il a mis ses 17 buts à Guingamp la saison dernière, c’était un petit club, c’est normal… Est-ce qu’il peut faire la même chose à Marseille ? » J’ai encore tout à prouver. » Résultat des courses : Drogba fait face au défi, plante 32 buts en 55 matchs et réalise une fabuleuse saison 2003-2004 avec un doublé d’anthologie inscrit contre Newcastle United avant cette malheureuse finale de coupe de l’UEFA perdue face au FC Valence de Vicente et Mista. « Quand on me parle de l’OM, je pense au stade Vélodrome qui me parle, à l’aéroport de Marignane, à Pape Diouf, énumère Drogba. La demi-finale contre Newcastle, c’est la preuve qu’on peut prendre son destin en main. » OK Didier, mais tu as vraiment cru qu’on allait oublier ce but de dingo à Montpellier ?