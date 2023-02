Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (10-4)

Manuel Amoros

Monaco (1980-1989), OM (1989-1993 puis 1995-1996), OL (1993-1995)

Au poste de latéral droit, difficile de trouver plus complet que Manuel Amoros. En France, évidemment, mais dans le monde, également. Véritable pile électrique, aux cuisseaux supersoniques, le « Petit prince » s’est hissé au rang des plus grands, de Monaco à Marseille. Quand il est lancé dans le bain, au soir du 26 septembre 1980 face à Laval, Amoros est alors un fringant adolescent de 18 ans. « Monaco, c’est un pays, mais aussi un petit village. Tout le monde se connaît. À l’époque, certains joueurs vivaient chez l’habitant parce qu’il n’y avait pas de centre de formation. Cinq autres et moi-même étions dans un hôtel tout en haut, sous les toits, dans des préfabriqués. C’était bien, correct. On avait une vue exceptionnelle sur le port de Monaco. Les 25 joueurs se retrouvaient pour les repas dans un restaurant qui s’appelait le Biarritz. On déjeunait vers 8 heures, 9 heures. On partait au stade Louis-II se changer, puis on avait entraînement à 10 heures » , nous racontait-il avec un brin de nostalgie.

Pur produit de la Turbie, l’Héraultais d’origine espagnole n’est pourtant pas prédestiné à réaliser telle carrière dans son couloir. « Pendant ma formation, je n’avais pas de formation prédéfinie en réalité. À travers ma formation, j’ai pu m’adapter à tous les postes qu’on m’a demandé d’occuper, tant bien que mal parce que je n’ai pas fait que des matchs exceptionnels » , résumait l’intéressé. Rapide et combatif, ce profil de chien fou séduira finalement Gérard Banide, qui le placera définitivement en latéral. « Avec Gérard Banide, lors de ma formation à Monaco, on discutait beaucoup autour de mon poste réel. Je pouvais jouer défenseur, milieu ou attaquant, donc Monsieur Banide m’a dit : « Tu vas te positionner sur un côté, au poste de latéral gauche. Tu as le physique pour faire des allers-retours en permanence, de la qualité technique, un pied gauche qui peut amener des centres ou tu peux éventuellement rentrer sur ton pied droit et frapper. » C’est vrai qu’il m’a fallu quelques matchs pour m’adapter, mais après, ça a été tout seul et, finalement, j’ai joué beaucoup plus côté gauche qu’à droite. »

Un bagage solide, venu lui offrir 348 apparitions en rouge et blanc (quatrième joueur le plus capé de l’histoire du club), deux titres de champion en 1982 puis 1988 et une Coupe de France en 1985. Des trophées en pagaille, mais également des buts. 42 plus précisément, un joli total pour un défenseur. « Une année, j’ai marqué huit buts en une saison. Comme j’étais assez offensif, je me permettais de marquer des buts et puis j’évoluais avec Bruno Bellone sur mon côté. Il savait comment je jouais. Il me laissait l’opportunité de prendre le couloir et restait un peu plus défensif au cas où je perdais le ballon, ou en cas de contre-attaque. » Pour couronner ce passage sur le Rocher, Amoros s’inscrira surtout comme l’un des leaders de l’équipe de France de Séville 1982, de Guadalajara 1986 et de l’Euro 1984. Un tournoi qu’il aurait d’ailleurs pu complètement manquer, après avoir asséné un coup de tête au Danois Jesper Olsen, en match d’ouverture. Suspendu trois matchs, il goûtera heureusement au plaisir de la finale, grâce à Patrick Battiston, qui simulera une blessure en fin de partie afin de le faire participer. « Patrick est venu me voir à la fin du match en me disant : « Je voulais te faire participer à cette finale. » Patrick, c’est quelqu’un de très bien, très attachant, très affectif. C’est vrai qu’il a simulé cette blessure. Michel Hidalgo ne comprenait pas qu’il veuille être remplacé. C’est le geste d’une équipe, d’un coéquipier qui voulait faire participer tout le monde à cette grande fête. »

Le tour de la Principauté complété, Amoros, 27 ans, prendra la voiture pour rallier l’OM à l’été 1989. 147 matchs et trois sacres nationaux successifs (1990, 1991 et 1992) jusqu’en 1993, malgré un contexte compliqué. « Contre Belgrade, c’est vrai que c’était un moment important, une finale. Enfin, je pense que ce n’est pas là où le match s’est perdu, en évoquant son tir au but manqué face à l’Étoile rouge, en finale de la C1 1991. On a eu beaucoup, beaucoup d’occasions qu’on n’a pas su concrétiser. Et puis Tapie n’a pas bien fait l’équipe, puisque c’est lui qui la composait. Quand tu laisses Stojković sur le banc parce que tu penses qu’il va être acheté par l’Étoile rouge, que tu écartes Jean Tigana alors qu’il avait fait une saison exceptionnelle, c’est se mettre dans la difficulté. » Une légère amertume, tout comme pour la victoire de 1993, à laquelle il ne fut même pas invité par Bernard Tapie. « C’est un choix de Tapie de me laisser à la maison, mais je suis aussi fier d’avoir participé au début de la campagne. J’étais déçu sur le moment, mais super heureux pour mes coéquipiers. Je pense que Tapie aurait pu nous inviter parce que je n’étais pas le seul à ne pas assister au match. » Peu importe, Manuel Amoros aura déjà acquis son statut de légende.