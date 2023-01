Top 10 : Les vidéos des célébrations du sacre argentin

Quand Buenos Aires retient son souffle

Un cycliste a capté les quelques secondes irréelles durant lesquelles la capitale argentine se tait en attendant le tir au but de Gonzalo Montiel, avant d’exploser et d’investir les rues. Juste beau.

El último penal acercándose a 9 de Julio. pic.twitter.com/QvQL7Kr2Cj — Archivo Humano (@ArchivoHumano) December 18, 2022

Le show Dibu Martínez

La vulgarité est apparemment une habitude chez Emiliano Martínez. Si bien que lorsqu’il a reçu son trophée de meilleur portier du Mondial, le dernier rempart d’Aston Villa n’a pas pu s’empêcher de jouer les beaufs en mondovision.

« Lo hice porque los franceses me abuchearon. La arrogancia no funciona conmigo » , expresó Emiliano Martínez a la estación La Red sobre su gesto con el trofeo de « Guante de Oro ». pic.twitter.com/bjA3JCyicF — La Garata PR 2.0 (@LaGarataMega) December 19, 2022

L’ancien Gunner ne s’est évidemment pas arrêté là, et n’avait que Kylian Mbappé en tête. Dans le vestiaire, il était le capo du chant à l’encontre de l’attaquant français : « Un minuto de silencio… para Mbappé que está muerto » ( « Une minute de silence pour Mbappé qui est mort » ).

el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar ?? (@ikoocaina) December 18, 2022

Et deux jours plus tard, il s’est retrouvé sur un bus à impériale avec à la main une poupée à l’effigie du Parisien, ne manquant pas de se fendre de quelques gestes obscènes. Espérons que ce soit les effets de l’alcool.

Que los cumplas feliz, Kylian ? pic.twitter.com/bb4aSCwLab — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 21, 2022

Le cercueil de Kylian Mbappé

Puisque c’était l’anniversaire du génie de Bondy, les Argentins s’étaient passé le mot. À l’image de ce supporter qui, sur ce qui symbolise ici une planche de cercueil, a collé la tête du Kyk’s et a tout fait cramer, donnant lieu à ce spectacle assez spécial. C’est donc ça, le seum du vainqueur ?

Kun, Eduardo Camavinga et le « Caro de pinga »

Sergio Agüero, 34 ans, 18 ans de carrière, des titres et des buts en pagaille, plus de 100 sélections avec l’Albiceleste… Bref, la classe. Mais ça, c’était avant le sacre de son pays, avant les festivités auxquelles il s’est incrusté en tant que 27e homme et avant ce live Instagram durant lequel il a insulté le jeunot Eduardo Camavinga de « caro de pinga » ( « tête de bite » ) de la manière la plus gratuite qui soit. Dommage.

Jeee . À ver primero no tengo nada con el y Segundo es una broma de festejo . Además si buscas en stream siempre bromeó con su nombre . No busques problemas pa ? https://t.co/meknNWx0oy — Sergio Kun Agüero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

L’ascension de l’abribus

Acharnement, persévérance, foi en ses capacités, camaraderie, solidarité et entraide : tout est dans cette vidéo, finalement. Et superbe remake d’une scène du Roi Lion qui a traumatisé des millions d’enfants, au passage.

Quand Leo Messi calme Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul a acquis la réputation de garde du corps de Leo Messi. Mais le septuple Ballon d’or sait aussi prendre soin du Colchonero, et quand il estime que son coéquipier se laisse un peu trop aller, un simple geste de la tête suffit à le faire s’asseoir.

Messi y De Paul festejando, Rodrigo se descontrola y casi se cae, el capitán lo mira y le hace un gesto con la cabeza que él entiende enseguida. Que te cuiden como Lionel? pic.twitter.com/EBkVlpnpxt — Bostero Informa ? (@Info_BosteraOk) December 20, 2022

Qui fait le malin tombe dans le ravin

À la vue du bus et de leurs héros, certains supporters argentins – qui étaient quatre millions rassemblés à Buenos Aires mardi – ont complètement vrillé. Comme ces deux gugusses qui, profitant que le véhicule passe sous un pont, sont partis à l’abordage. Le premier a réussi son coup, atterrissant au milieu des joueurs, mais le second, qui s’est élancé trop tard, a eu beaucoup moins de chance et a terminé tout en bas. On espère qu’il s’en est sorti sans trop de dégâts.

La locura de los que se tiraron, con otra cámara. Si hoy no hay muertos, es un milagro. pic.twitter.com/vPZnJP6rue — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 20, 2022

« Ça va couper chérie »

Alors que la fête battait son plein, on a failli assister à un véritable drame lorsqu’un câble est venu donner une sueur froide aux cinq joueurs assis à l’arrière du bus : Nicolás Otamendi, Leo Messi, Rodrigo de Paul, Ángel Di María et Leandro Paredes. RIP, la casquette de ce dernier.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

La foule argentine façon Yann Arthus-Bertrand

Sans doute le plus beau plan, réalisé en drone, de la marée humaine qui a investi la Plaza de la República mardi, au pied du fameux Obélisque. Fou.

Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina’s World Cup win means.???? via IG/alepetra_ pic.twitter.com/5oek57Ux45 — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2022

This footage of Argentina’s celebrations ??(via alepetra_/IG) pic.twitter.com/b43zCrxstj — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2022

La fin de la parade en hélicoptère

La folie lors de la parade des champions du monde était telle que le défilé a tourné court et que les joueurs sont repartis en hélico. Enzo Fernández était obligé d’immortaliser cela.

Los jugadores en el helicóptero! pic.twitter.com/LvzyLMZ0Ag — Esteban Edul (@estebanedul) December 20, 2022