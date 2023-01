Joyeux Noël !

Top 10 : Idées de cadeaux foot pour le Noël 2022

Par Quentin Ballue Samedi 24 Décembre 2022

Plus que quelques heures à patienter avant de déballer les cadeaux au pied du sapin. Les lutins sont entrés dans le money time et au cas où certains tarderaient à se décider, on vous glisse quelques idées de cadeaux - d'un goût plus ou moins discutable - pour gâter les footeux que vous aimez.