Si vous avez raté les 32es de finale de Coupe de France et que vous le regrettez…

Vendredi, 18h – Morne plaine pour lancer le week-end

Un week-end de Coupe de France est une fête à laquelle les supporters se joignent souvent bien volontiers… à condition que le jour et l’horaire s’y prêtent. De la Meinau au stade des Alpes, en passant par Charléty (qui, il est vrai, affiche rarement complet), les tribunes sont ainsi tristement dégarnies, les parcages visiteurs désespérément déserts lorsque le coup d’envoi des premiers matchs est donné, vendredi dès 18h. Seul le Nouste Camp fait exception, et Pau, porté par son public, s’offre le scalp de Montpellier (2-1).

Suite des banderoles au Stade des Alpes lors du match de Coupe de France entre Grenoble et Nîmes pic.twitter.com/SnZrUPZi77 — Frédéric Sougey (@FredericSougey) January 6, 2023

Vendredi, 20h06 – Le SCO vainqueur du duel des cancres

Englués tout au fond du classement en Ligue 1, Strasbourg (19e) et Angers (20e) espèrent profiter de la Coupe pour avoir enfin l’occasion de sourire. Après 90 minutes tout sauf inoubliables, c’est finalement le SCO qui tire son épingle du jeu aux tirs au but, Gerzino Nyamsi expédiant sa tentative sur la barre transversale de Paul Bernardoni (0-0, 4-5 TAB). Le temps passe, et le Racing n’a toujours pas gagné chez lui cette saison…

?️ Abdel Bouhazama : « Je dédie cette victoire à tous nos supporters. » ?? pic.twitter.com/wesu1uNhF5 — Angers SCO (@AngersSCO) January 6, 2023

Vendredi, 21h41 – Et la Berri fait douter Paris

Personne n’est dupe : même sans Kylian Mbappé, Lionel Messi ni Neymar, le PSG est censé faire respecter la hiérarchie à Châteauroux, qui lutte pour son maintien en N1. Les Parisiens sont d’ailleurs vite mis sur de bons rails par un but d’Hugo Ekitike. Mais la Berri réagit, prend des initiatives et fait rugir ses supporters de plaisir lorsque Natanaël Ntolla Thio égalise peu avant la pause. Galvanisés et décomplexés, les Castelroussins croiront longtemps à l’exploit et ne craqueront que dans le dernier quart d’heure (1-3).

Samedi, 14h51 : Bastia ressuscite

Mathieu Bodmer est un dirigeant heureux cette saison. Assis sur le trône de la Ligue 2 avec le HAC, dont il est directeur sportif, le numéro 10 préféré de ton numéro 10 préféré est aussi un président comblé à cet instant. Ses ouailles d’Évreux, dont il parle tant, sont en train de scalper le SC Bastia. Tout se passe comme dans un rêve, depuis l’ouverture du score des locaux à la 17e. Sauf que Sébastien Salles Lamonge décide de venir briser ce scénario dans le temps additionnel, d’une frappe croisée du gauche. La suite ? Des Corses revigorés après cette égalisation miraculeuse et une qualification du Sporting aux tirs au but (1-1, 3-4 TAB).

Samedi, 15h48 – Bailly, mais qu’est-ce qui lui a pris ?

Éric Bailly terminera-t-il une troisième rencontre pleine cette saison ? Alors qu’il retrouve peu à peu du rythme en ce début d’année 2023, l’Ivoirien quitte de nouveau les siens de façon précoce face à Hyères. Pas de blessure ou de précaution du staff, mais bien un dérapage incontrôlé de l’expérimenté défenseur olympien. Un geste vandammesque, avec un pied très, très haut venu tamponner le pauvre Almike Moussa Ndiaye, évacué sur civière et placé en réanimation par précaution après coup. Résultat pour Bailly ? Une expulsion incontestable, avant sans doute une lourde sanction.

? #CoupeDeFrance | ? Alors qu’ils venaient de frapper le poteau sur un coup franc de Veretout, les Olympiens sont réduits à 10 à cause de cet excès d’engagement d’Éric Bailly. Almike Moussa N’Diaye est sorti sur civière.? Suivez le direct : https://t.co/8BdwOihYUM pic.twitter.com/sNw9cYijOs — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2023

Samedi, 16h52 – Un missile de Jallow et Metz contrarie (un peu) l’OL

Après une heure de jeu dans le formidable outil, les hommes de Laurent Blanc se détendent enfin un peu. Bradley Barcola vient d’ouvrir le score à la tombée d’un caviar de Thiago Mendes. Tous les voyants semblent donc au vert, d’autant qu’en face, le FC Metz subit les évènements. C’est le moment choisi par Ablie Jallow pour inscrire l’un des buts du week-end. Son missile du gauche vient frapper la barre en pleine lucarne, et relancer les Lorrains. Pour quelques minutes seulement, car c’est bien l’OL qui finit par s’imposer (2-1).

Samedi, 17h38 – Strasbourg Koenigshoffen, petit poucet et immense exploit

Les cigognes ont le moral dans les griffes. La veille, le RC Strasbourg a dit adieu à ses rêves de Coupe face à Angers, aux tirs au but. Mais tout n’est pas mort pour les Alsaciens, alors que le Football Club Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06, élève de R1, reçoit Clermont. Au bout d’un bras de fer de 90 minutes, le FCOSK 06 arrache la séance de tirs au but. Et réalise un exploit majuscule en éliminant les Auvergnats (0-0, 4-3 TAB).

#TLS | La Coupe de France a trouvé son nouveau petit poucet, et il s’appelle le FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906.? Les Alsaciens évoluent en 6e division, ils ont fait tomber le Clermont Foot, club de Ligue 1. Moment de pure folie. pic.twitter.com/8iXM34Fsha — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2023

Samedi, 19h52 – Le Gym toujours aussi désespérant

Pendant que Nantes, tenant du titre, fait le boulot contre Vire (0-2), l’OGC Nice, finaliste malheureux en mai dernier, se prend les pieds dans le tapis au Puy. Rapidement menés à la suite d’un but de Mohamed Ben Fredj, les Aiglons sont incapables de combler leur retard et s’inclinent sans avoir rien montré de bien probant (1-0). On est déjà en janvier et on ne sait toujours pas où va le Gym de Lucien Favre, anonyme onzième de Ligue 1.

Samedi, 20h08 – Aymen Abdennour et Monaco, les improbables retrouvailles

C’est l’histoire d’un joueur dont on avait fini par perdre la trace. Jadis passé par Toulouse, Marseille ou Monaco, Aymen Abdennour revient en Principauté sous le maillot de Rodez. Titularisé pour la troisième fois de la saison, le défenseur tunisien égalise à dix minutes de la fin, puis transforme son tir au but avec autorité et lance le RAF vers une qualification inattendue (2-2, 4-5 TAB). C’est ce qui s’appelle jouer un vilain tour à son ex.

Samedi, 20h08 – Thaon et Raphaël Rodríguez récidivent

Les spécialistes. Au 8e tour, l’ES Thaon a eu la peau de Sochaux aux tirs au but, grâce notamment à son gardien Raphaël Rodríguez (2-2, 3-1 TAB). Pourtant réduit à dix, le club de N3 tient cette fois la dragée haute à une autre écurie de Ligue 2, Amiens, et obtient le droit de jouer son avenir dans la compétition lors de la séance fatidique. Le portier vosgien sort le grand jeu, repousse deux tentatives samariennes et propulse les Thaonnais en seizièmes de finale (0-0, 4-2 TAB). Il s’agira de remettre le couvert face à Nantes, en seizièmes de finale.

Samedi, 21h32 – Josh Maja enflamme le Matmut Atlantique

Pour ceux qui l’auraient oublié, le Matmut Atlantique est l’un des plus beaux et chauds stades tricolores lorsqu’il vibre. C’est le cas pour ce 32e de finale contre l’ogre rennais, avec un virage sud bien garni et bruyant. Il ne lui manque que l’étincelle, signée Josh Maja juste avant la pause. Car après avoir été un gamin insupportable sur Netflix, le buteur anglais est aujourd’hui un homme clé des Girondins. Il leur permet de rêver pendant une bonne partie de la soirée, même si celle-ci se conclut sur une victoire rennaise (1-2). Maintenant, retour au pain quotidien de la Ligue 2 pour le Matmut Atlantique et les supporters aquitains.

Dimanche, 16h17 – Pluie de golazos

Les premiers matchs de la journée ont beau débuter à 15h30, il faut attendre 16h15 pour que le festin soit servi, avec trois buts plus beaux les uns que les autres. Du côté de Belfort, Djamel Berrabha enroule avec amour du gauche dans la lucarne du gardien de l’Olympique Saint-Quentin. Bim. À la Roche-sur-Yon, c’est Lorient qui fait le break face à La Châtaigneraie, sur une praline de Yoann Cathline. Enfin, dans le Nord, Reims débloque la situation contre Loon-Plage d’un superbe coup franc signé Arbër Zeneli. Miam.

Dimanche, 17h08 – L’heure du Champagne

Pendant que les U19 du RC Epernay boutent les envahisseurs normands de Malherbe en dehors de la Gambardella (1-0), un autre enfant prodige de la capitale du Champagne pétille. Martin Adeline, 19 printemps, inscrit un doublé en deux minutes avec le Stade de Reims, où il est revenu en 2020, au grand dam du PSG qui l’avait attiré dans ses filets. Les Rémois en profitent pour donner plus d’ampleur à leur nette victoire sur Loon-Plage (0-7).

Sur une action similaire, Martin Adeline inscrit un doublé, bien servi par Rafik Guitane ! #FCLPSDR #GoSDR 0-5 | 78’ pic.twitter.com/6P7v8woeQT — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 8, 2023

Dimanche, 19h40 – Nassim Akrour toujours bon pied, bon œil

Le temps n’a visiblement pas de prise sur Nassim Akrour. Du haut de ses 48 ans et fort de son immense expérience, l’ancien Grenoblois – qui évolue désormais à Chambéry (N3) – sait toujours se rendre précieux quand il est sur le terrain. Entré en jeu en fin de match à Aubagne, il n’a ainsi besoin que de cinq petites minutes pour distiller une délicieuse passe décisive en direction de Jordan Scarantino, qui scelle la qualification des Savoyards (1-3).

Dimanche, 22h11 – Mohamed Bayo marque enfin son territoire

L’histoire entre Mohamed Bayo et Lille a plutôt mal commencé, en grande partie à cause d’une sortie nocturne désastreuse en matière de timing et d’image. Néanmoins, l’international guinéen semble s’être engagé sur la voie de la rédemption. Buteur contre son ancien club, Clermont, fin décembre (0-2), l’attaquant de 24 ans profite d’un ballon traînant dans la surface troyenne pour ajuster Mateusz Lis et enfin débloquer son compteur à domicile cette saison. Le LOSC s’impose logiquement (2-0) et recevra Pau au prochain tour.