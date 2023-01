Si les joueurs d’Angleterre-France étaient des personnages de la royauté

France-Angleterre, deux pays où la royauté a connu ou connaît toujours de beaux jours. Alors, forcément, il était tentant de comparer les joueurs de cette rencontre avec les rois et les reines de France et d'Angleterre. Un article sponsorisé par Stéphane Bern (qui a vraiment été contacté pour y participer, mais qui était « trop occupé cette semaine » ).

Louis XIV

C’est l’histoire d’un gamin très rapidement promis à s’asseoir sur le trône. Après une courte période de régence (Benzema et Valbuena), Antoine Griezmann prend officiellement sa fonction de roi de France lors de la mort de ses deux tuteurs. Ses premiers mois de règne sont réussis, même s’il s’incline face à l’armée portugaise lors de la bataille de Saint-Denis. Deux ans plus tard, il lave cet affront et guide son peuple vers la victoire face aux combattants croates, à Moscou, pour conquérir le monde. Ces dernières années, il n’avait plus forcément l’emprise et l’aura qu’on lui connaissait. En témoigne le retentissant échec de la bataille de Bucarest, contre les modestes fantassins suisses. Contesté, et alors qu’une partie de son peuple voulait voir quelqu’un d’autre prendre son trône, le souverain Antoine prouve depuis quelques semaines que c’est bien lui qui illumine le jeu français, tel le Roi-Soleil.

Guillaume le Conquérant

L’un est surnommé Guillaume le Bâtard, l’autre, Kylian le Bappard. Alors qu’un roi norvégien, Harald Haaland, vient de débarquer au nord de l’Angleterre pour conquérir le royaume, le souverain anglo-saxon déploie tous ses hommes pour repousser l’envahisseur. Mission réussie, mais Kylian avait tout prévu et débarque sur la perfide Albion pour profiter de la fatigue des troupes anglaises. La grande bataille d’Al-Khor se rapproche, et Kylian compte bien faire mieux que Guillaume, sacré roi d’Angleterre le 25 décembre, en l’étant le 10 décembre. Le 18 décembre, c’est le titre de roi du monde qui l’attend.

Saint Louis

Saint Lloris, ou Lloris IX, règne sur son royaume depuis 2008. Hugo Lloris a hérité d’un État en chute libre depuis le départ de ses illustres ministres, et fait partie de ceux qui ont touché le fond, en 2010. Discret et timide, il s’affirme tout de même sur le trône et contribue à relancer la France, jusqu’à la consécration suprême : la conquête du monde. Pas irréprochable lors de la dernière bataille, il aura été brillant sur l’ensemble de la guerre. Sa longévité, et sa foi en l’apôtre Deschamps font de lui un des personnages les plus importants de l’histoire de France. Si pieux qu’il devrait être canonisé après son départ.

François Ier

Comme François Ier, Olivier Giroud s’est attelé à contribuer à certains des ouvrages d’art les plus marquants de son époque. Les châteaux d’Amboise et de Blois pour l’un, une reprise de volée face à la Suède et un slalom face à Southampton, pour l’autre. Mais surtout les deux chefs-d’œuvre de ces deux souverains : le château de Chambord pour François Ier, et le coup du scorpion contre Crystal Palace pour Giroud, récompensé du prix Puskás. En plus, l’un avait Leonard de Vinci dans sa poche pour le servir, l’autre Mesut Özil. A-t-on déjà vu François Ier et Olivier Giroud dans la même pièce ?

Elizabeth II

Il a tout connu. La première sélection de Jordan Henderson remonte au 17 novembre 2010 face… à la France. Chargé de partir au combat avec Gareth Barry et Phil Jagielka, il a hérité d’un royaume qui devait opérer une grande reconstruction. Même si d’autres puissances ont émergé depuis son sacre, il a su guider ses troupes vers un renouveau qui rappelle les heures de gloire de l’Angleterre d’antan.

George VI

Voilà un garçon qui ne s’attendait pas forcément à monter sur le trône. Dégagé par Arsenal, puis recalé par Tottenham, Harry Kane convainc finalement les Spurs de lui donner sa chance alors qu’il s’était reclu dans le château de Watford. Après avoir gambadé un peu partout à Londres et en Angleterre (Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester), il s’impose comme le duc de la capitale. Malgré quelques problèmes d’élocution, Harry est adopté par son peuple dès ses premières sorties avec les Three Lions (trois buts sur ses quatre premières sélections) et devient le chouchou des Anglais.

Richard Coeur de Lion

Fougueux et courageux, Declan Rice, dans la plus pure tradition anglaise, n’hésite pas à aller au combat malgré l’importance de son statut. Comme Richard Coeur de Lion, sa propre intégrité physique n’a pas trop d’importance. Un état d’esprit louable, mais dangereux. Richard 1er perdit la vie lors d’une bataille, à la suite d’une blessure évitable qui s’est infectée. Attention, Declan, à ne pas se faire avoir par un boucher français.

Charles III

S’il y en a un qui ne fait pas l’unanimité, c’est bien lui. Harry Maguire, même pas roi en son royaume de Manchester, est invité à gouverner son équipe nationale. Pas toujours performant dans son club, il a au moins la qualité de se mettre au diapason lorsqu’il représente son pays. Et finalement, plus personne ne gueule sur lui parce qu’on l’oublie. Comme Charles III.