Samuel Umtiti recasse la démarche avec Lecce

Impossible de savoir si Samuel Umtiti a chopé la fève en mangeant sa galette, mais il a bel et bien été sacré roi lors de la victoire de Lecce face à la Lazio (2-1) le jour de l’épiphanie. Un statut qui ne l’a pas empêché d’être confronté à la bêtise humaine en étant la cible de chants racistes de la part de certains supporters laziali. De quoi faire craquer Big Sam, qui quitte la pelouse du stade Via del Mare en larmes, consolé par son président Angelo Sticchi Damiani. « Que du football, du plaisir et de la joie. Le reste est secondaire », réagira le nouveau chouchou des Pouilles sur son compte Instagram quelques heures plus tard.

Il est vrai que d’un point de vue footballistique, Samuel Umtiti avait de quoi être heureux après la rencontre. Pour sa sixième apparition sous la tunique de Lecce (cinquième titularisation), le natif de Yaoundé a tout simplement délivré une prestation XXL. Solide dans les duels, toujours bien placé et propre dans ses relances, l’ancien collègue de Lionel Messi terminera la rencontre avec un total de quatre interceptions, pour 70% de duels gagnés et 83% de passes réussies. Fort de sa prestation, il sera nommé homme du match par la Gazzetta dello Sport qui se montrera très élogieuse à son encontre : « Dominant au marquage et dans l’anticipation. Il répond avec un caractère de champion du monde à ces propos racistes. »

« Salento avait besoin d’Umtiti et Umtiti avait besoin de Salento »

Finalement, Samuel Umtiti commence l’année 2023 comme il a conclu la précédente. Arrivé chez le promu le 25 août dernier, le défenseur de 29 ans a attendu le 9 octobre et un duel face à la Roma (1-2) pour connaître ses premières minutes sous la tunique jaune et rouge, avant d’enchaîner les prestations dignes d’un champion du monde. Installé dans l’axe aux côtés de Federico Baschirotto, le gamin de Ménival s’est parfaitement acclimaté aux exigences de ce nouveau championnat : « À ce moment de ma vie, il était important de retrouver du temps de jeu, de me sentir apprécié et d’atteindre mes objectifs fixés avec Lecce. » Après avoir connu le désastre ces dernières saisons à Barcelone (depuis la CDM 2018, il a été blessé pas moins de 452 jours et n’a joué qu’un match la saison passée), Umtiti n’a pour le moment pas connu de pépins physiques, excepté une petite gêne au dos. À l’aise dans ses crampons, l’international français redore son blason et répond aux attentes des supporters giallorossi, qui ont pris sa défense après les événements de mercredi dernier. En l’espace de quatre mois, Umtiti est déjà adopté.

« Salento(région de Lecce, NDLR) avait besoin d’Umtiti et Umtiti avait besoin de Salento. » Tels sont les propos du président de Lecce lors de l’arrivée de l’ancien Lyonnais. Le 25 août dernier, alors que la Russie pleure la mort de Mikhaïl Gorbatchev, les Salentini s’exaltent devant le recrutement d’un champion du monde. À l’aéroport de Brindisi, les tifosi venus en masse l’accueillent même avec un chant en son honneur. De quoi faire monter les larmes aux yeux de Big Sam.

Nouveau joueur de Lecce, Samuel Umtiti a été accueilli en Italie par un véritable bain de foule Emu, le champion du monde n’a pu retenir ses larmes pic.twitter.com/PCWgqcAdeB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 26, 2022

Si pour beaucoup, ce choix de carrière est très surprenant, le principal concerné a une nouvelle fois laissé parler l’affect. Rapidement séduit au téléphone par le président du club, l’ancien Lyonnais avait surtout besoin « de tranquillité et de gens humbles », comme il l’expliquait lui-même lors d’une conférence de presse en octobre dernier. Tout le contraire de Lyon finalement, où son retour était attendu. Il ajoute : « L’accueil que j’ai reçu a été extraordinaire. Je me suis immédiatement senti considéré. Lecce était la meilleure solution, les conditions sont optimales pour reprendre confiance. Mon retour a pris du temps, car je souhaitais revenir dans la meilleure forme possible. » De plus, rallier l’Italie pour un défenseur ne s’apparente pas à être un choix inattendu comme l’explique le principal concerné : « La Serie A est un championnat différent de l’Espagne, plus physique et plus tactique. Justement, le niveau tactique est très élevé. Je m’adapte à une nouvelle façon de jouer. »

Samuel le grand frère

Outre l’affect, Umtiti a surtout rejoint une équipe ambitieuse avec une volonté de faire confiance à la jeunesse. Preuve en est, Lecce est tout simplement l’équipe la plus jeune du championnat avec une moyenne d’âge de 23,8 ans. Du haut de ses 29 balais et surtout de son expérience, il s’est naturellement imposé comme le patron de cette équipe, sur le rectangle vert, mais aussi en dehors. Sous les ordres de Marco Baroni, le champion du monde retrouve ses responsabilités et prend du galon. « Il a progressé et continue de progresser. Il est venu avec une grande humilité, et je reste persuadé qu’il va grandement nous apporter », déclarait il y a quelques semaines le nouveau mentor de Big Sam dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Actuellement douzièmes de Serie A avec neuf longueurs d’avance sur la zone de relégation, Lecce reste sur une série de trois victoires consécutives et dispose d’un matelas confortable. Si rien n’est encore joué pour le maintien, une certaine sérénité permet tout de même aux Lupi et à Samuel Umtiti de développer un football beaucoup moins crispé. Le contexte idyllique pour l’ancien Lyonnais qui enchaîne les prestations séduisantes. Après avoir passé de longs mois dans l’infirmerie du centre d’entraînement Joan Gamper de Barcelone, le héros du 10 juillet 2018 s’épanouit enfin. En espérant que son corps le laisse tranquille.