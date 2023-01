Quel rôle pour Cody Gakpo à Liverpool ?

Liverpool Wolverhampton FA Cup Diffusion sur

Après avoir éclaboussé la Coupe du monde de son talent en inscrivant trois buts pour les Pays-Bas, Cody Gakpo s’est ouvert les portes de la Premier League. Si Liverpool avait prévu de signer l’attaquant néerlandais l’été prochain, la concurrence féroce de Manchester United sur le dossier et la cascade de blessures dans l’effectif de Jürgen Klopp ont obligé les dirigeants des Reds à accélérer le dossier et déposer la coquette somme de 42 millions sur la table dès cet hiver, une vente record pour le PSV, son club formateur. Une arrivée qui met du baume au cœur à l’entraîneur de Liverpool : « C’est évident que c’est un très, très, très bon joueur. L’âge qu’il a, son potentiel et la qualité qu’il a déjà montrée en Hollande et avec l’équipe nationale également, tout cela fait de lui un joueur très, très intéressant, s’enthousiasme l’Allemand. Je suis très heureux que nous ayons pu faire ce transfert. »

Liverpool passe au feu orange

Privé de Luis Diaz jusqu’au mois de mars (genou) et de Diogo Jota (mollet), dont le retour n’est pas prévu avant début février, Liverpool galère en championnat. À sept points du top 4, Klopp et ses hommes sont dos au mur. Gakpo arrive dans une équipe en chantier dont l’efficacité n’est plus une force. Pour preuve, le duo Núñez-Salah n’a planté que 12 buts en Premier League. Auteur de 18 buts et 18 passes décisives cette saison, l’offensif batave devra rapidement s’intégrer dans ce trident pour faire trembler les défenses adverses. L’adaptation éclair n’est jamais évidente, mais le gamin d’Eindhoven peut compter sur la présence tutélaire de son capitaine en sélection Van Djik et sur la réussite historique des joueurs néerlandais au club pour l’aider. Clin d’œil du destin, Gakpo portera le 18, le même numéro que Dirk Kuyt, légende des Reds.

Pour ce qui est de son profil, le droitier d’1,89m a tout de l’attaquant moderne. Rapide, technique et capable de frapper des deux pieds, le Néerlandais est considéré à 23 ans comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Des qualités qui collent parfaitement au championnat anglais. Mais sa plus grande force reste sa polyvalence : « La position à laquelle il a joué le plus souvent est évidemment l’aile gauche, mais si vous jouez en 4-2-3-1, il peut jouer aux quatre postes de devant, a pointé Jürgen Klopp en conférence de presse. Si vous jouez en 4-3-3, il peut jouer ailier. En 4-4-2, il peut jouer à l’aile et au poste d’attaquant. » Un large éventail qui va offrir des nouvelles possibilités tactiques à son entraîneur. Le buteur des Oranje fera à coup sûr du bien à Liverpool. Contraints d’alterner depuis mi-octobre entre le bon soldat Oxlade-Chamberlain ou les jeunes Carvalho et Jones, les Reds pourront enfin compter sur un ailier gauche de métier, capable de faire la différence et d’apporter le danger dans les défenses adverses.

Comme l’a rappelé Klopp, Cody Gakpo est « très jeune ». Même si l’attente autour de son transfert est forte, il paraît peu probable qu’il plante 15 buts dès sa première saison. L’entraîneur allemand aime prendre son temps avec ses recrues. Fabinho ou plus récemment Minamino avaient rongé leur frein avant d’avoir leur chance dans le XI. Contre-exemple : Luis Diaz avait au contraire transfiguré l’équipe dès ses premiers pas dans la Mersey il y a un an. Dans un monde où Liverpool doit remonter la pente très rapidement et n’a pas un banc aussi fourni que Manchester City ou Tottenham, CG18 risque d’avoir du temps de jeu. Il devrait connaître ses premières minutes sous le maillot des Reds dès ce samedi en Cup face à Wolverhampton. À lui d’entrer dans la cour des grands, aussi vite qu’il l’a fait en fin d’automne au Qatar.