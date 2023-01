Qu’attendre de l’année 2023 à l’OL ?

En battant Brest 4-2 pour conclure 2022, l’OL avait été plus sage que ce que l’on pouvait penser et avait déjà commencé à tenir ses résolutions. Malheureusement, à peine 17 heures après avoir célébré le Nouvel An, les Rhodaniens sont retombés dans leurs travers. Résultat : après un match passé à ne pas trop savoir quoi faire du ballon (60% de possession) et à ne jamais survoler les débats (13 tirs de chaque côté), les Lyonnais ont été punis en fin de match par les Auvergnats , après une faute de main de Castello Lukeba dans sa surface. Une défaite amère. Pas tant pour la sensation d’avoir subi un hold-up, puisque ce n’en était pas un, mais pour la répétition des symptômes d’une maladie qui bouffe les entrailles des Lyonnais. L’état-major a beau avoir ramené les docteurs Rudi Garcia, puis Peter Bosz, et maintenant Laurent Blanc, son bébé est toujours aussi mal en point.

Faire du neuf avec du vieux

D’ailleurs, Laurent Blanc, plus de deux mois après avoir pris ses fonctions, n’a toujours pas su poser un diagnostic sur les maux de son groupe. « Si je savais pourquoi on est retombé dans nos travers, je le dirais », lâchait-il après ce premier revers de 2023. Quoique le technicien cévenol ait bien une petite idée derrière la tête. « C’est un groupe qui a beaucoup de qualités, mais à qui il en manque une : l’état d’esprit, dans la difficulté, de ne pas subir, de ne pas accepter », expliquait-il au micro de Prime Video. Le remède selon lui ? « On peut amener cette qualité avec, j’espère, les joueurs qui vont venir nous rejoindre. Il faut trouver des leaders, il peut y en avoir(dans ce groupe), légitimes, mais il faut en ajouter », analysait le coach lyonnais. Une ordonnance appuyée par Anthony Lopes, le plus ancien de l’effectif : « Il va falloir des mecs de caractère pour relever la tête à tout le monde. » Ni une ni deux, Jean-Michel Aulas est allé fouiller dans ses vieux placards et a ressorti de sa pharmacie un remède déjà utilisé : Dejan Lovren.

Officiellement de retour entre Rhône et Saône depuis ce lundi, le défenseur croate vient garnir un poste qui manquait d’un peu de coffre. Laurent Blanc avait surtout besoin d’un joueur d’expérience pour accompagner Castello Lukeba (20 ans), alors que Sinaly Diomandé (21 ans) n’est pas irréprochable depuis qu’il a du temps de jeu et que Jérôme Boateng (34 ans) a la santé fragile. Sur le papier, le Croate de 33 ans coche toutes les cases. Mais c’est le cinquième joueur en moins d’un an que le club fait revenir, après Tanguy Ndombele, Rémy Riou, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Sportivement, ce recrutement ressemble presque à un running-gag où les dirigeants font exprès de rapatrier des anciens dans la volonté de se rapprocher de l’hypothétique « ADN OL » . Le plus grave, c’est aussi que ce transfert d’un joueur qui a quitté le club il y a dix ans ressemble à un manque d’inspiration terrible. On pourrait croire que la cellule de recrutement de l’OL puise son inspiration en balayant frénétiquement les effectifs des différentes saisons du club sur Transfermarkt.

Je suis très en colère contre eux, mais je les aime beaucoup, et ça m’énerve de les voir dans cette situation. Il faut les aider.

Pas plus riche

Avec Lacazette et donc Lovren, il y a désormais deux joueurs qui étaient dans le groupe lors du dernier titre de l’OL, la Coupe de France 2012. Maxime Gonalons est à Clermont, Hugo Lloris est en fin de contrat en 2024, Aly Cissokho pourrait encore rendre des services à gauche, et Bafé Gomis ne doit pas coûter très cher. Et justement, le prix est une donnée importante. Si Lyon n’a pas révélé le montant qu’il a déboursé pour arracher le Croate au Zénith Saint-Pétersbourg, il est raisonnable d’imaginer qu’il n’a pas dû faire un trou béant dans son portefeuille, alors que le contrat de Lovren expirait en juin prochain. Selon L’Équipe, les Gones s’intéressaient également à Alexander Djiku (Strasbourg) et Çalar Söyüncü (Leicester), tous deux à six mois de la fin de leurs baux. Cela signifie bien que le rachat de John Textor n’a pas miraculeusement renfloué les caisses du club. Dès lors, peu de chance de voir débouler une recrue hivernale de 18 millions d’euros, comme Romain Faivre l’année passée. En même temps, au regard de la période que traverse l’ex-Brestois, il est peut-être raisonnable pour Lyon de garder ses sous.

Romain Faivre n’est probablement pas responsable de son niveau actuel, et là se situe sûrement le problème. Contre Clermont, par exemple, le coaching de Laurent Blanc a été assez peu inspiré, avec notamment la sortie prématurée de Rayan Cherki, sans doute le meilleur élément offensif lyonnais depuis la reprise. Les remplaçants, et pas seulement Faivre, n’ont pas non plus été à la hauteur. « Je suis déçu des entrants qui doivent beaucoup mieux faire », confessait Blanc après la défaite. En sept rencontres, il a moissonné dix points, soit une moyenne de 1,43 point par match. C’est quasiment le même rythme que Peter Bosz avant qu’il ne soit remercié (1,4). Malgré le changement de propriétaire, rien n’indique que 2023 sera différent de 2022 pour l’OL. Même s’il n’a pas encore trouvé la solution, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a toujours pas abandonné sa résolution de guérir ce groupe : « Je suis très en colère contre eux, mais je les aime beaucoup et ça m’énerve de les voir dans cette situation. Il faut les aider. » Ils n’aiment pas cette couleur, mais les Lyonnais auront peut-être besoin d’un numéro vert cette année.