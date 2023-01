Premier League : Riyad Mahrez et Manchester City renversent Tottenham

Buts : Álvarez (51e), Haaland (53e) & Mahrez (63e, 90e) pour les Citizens // Kulusevski (44e) & Emerson (45e+2) pour les Spurs

Un feu d’artifice, une pluie de buts, des retournements de situation et du suspense à souhait : comme la saison passée, ce City-Tottenham a offert ce que la Premier League offre de mieux, ce jeudi soir. Mais cette fois, le score a tourné en faveur de Manchester City, qui a pu compter sur un Riyad Mahrez des grands soirs (une passe décisive, deux buts et une implication sur les quatre pions) pour effacer un retard de deux unités à la pause. De quoi oublier les deux récentes déconvenues face à Southampton et United et grignoter quelques miettes du gros gâteau qui le sépare d’Arsenal (cinq points avec un match de plus). Pour Tottenham, les temps sont durs.

Comme Mahrez en carême

Sans Kyle Walker, João Cancelo, Bernardo Silva, Phil Foden, mais surtout Kevin De Bruyne dans le onze, les Skyblues ont eu du mal à démarrer, la première banderille étant pour un Harry Kane hors jeu (17e) et la première demi-heure faisant surtout la part belle aux tacles salvateurs et aux fautes de vicelard. À dix minutes de la pause, une tête timide d’Heung-min Son a fait office de première frappe cadrée (36e), puis City s’est réveillé : le séduisant Rico Lewis – qui a eu droit à sa deuxième titularisation en Premier League du haut de ses dix-huit ans – a fait trembler Hugo Lloris (39e) et Erling Haaland, enfin trouvé par Nathan Aké puis Rodri, a gaspillé deux cartouches (41e et 43e). Mais finalement, alors que la balance commençait à sérieusement pencher de l’autre côté, une connerie évitable d’Ederson a permis à Dejan Kulusevski d’ouvrir son pied avec succès (0-1, 44e)… Et Tottenham a enfoncé le clou dans la foulée grâce à Emerson, à l’affût après un gros travail de Kane (0-2, 45e+2).

2 – There were just two minutes and eight seconds between Tottenham’s first and second goals this evening, and then two minutes and nine seconds between Man City’s first and second goals in reply. Frantic. — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2023

Sans changement, mais après avoir fait leur toilette et s’être remis à l’endroit, les locaux n’ont pas perdu de temps au retour des vestiaires, grâce à un Riyad Mahrez précieux. Dynamiteur pour l’action du 2-1 sur laquelle Julián Álvarez a profité d’un cafouillage dans la surface (1-2, 51e), l’Algérien a aussi été à la remise de la tête deux minutes plus tard pour l’égalisation d’Haaland, buteur pour la première fois en 2023 (2-2, 53e). L’ancien de Leicester aurait même pu faire passer City devant dans la foulée si son pied droit avait été plus précis (56e). Kulusevski a sonné la révolte sur un superbe contre mené avec Kane, mais Lewis a dévié la reprise d’Ivan Perišić sur la barre (60e). Un tournant, puisque Mahrez, encore lui, est reparti de plus belle quelques instants plus tard, enchaînant passements de jambe et roquette au premier poteau – du pied droit, encore – pour retourner la situation (3-2, 63e). La suite ? Une bonne gestion des hommes de Pep Guardiola, l’impuissance des Londoniens et Mahrez qui a même pu parachever son match XXL après une boulette de l’entrant Clément Lenglet, avec un délicieux piqué au-dessus de Lloris (4-2, 90e). Quand le Fennec est dans cette forme resplendissante, il n’y a pas grand-chose à faire.

La remontada de Manchester City ! ?Mahrez marque le 3ème but des Skyblues en 18 minutes ?#MCITOT | #PremierLeague pic.twitter.com/GGwhhSTCuz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 19, 2023

City (4-3-3) : Ederson – Lewis (Walker, 83e), Akanji, Stones, Aké – Rodri, Gündoğan (c) (Silva, 81e) – Mahrez, Álvarez, Grealish – Haaland (R. Dias, 90e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris (c) – Romero, Dier, Davies (Lenglet, 79e) – Emerson (Richarlison, 79e) – Bentancur (Bissouma, 75e), Højbjerg, Perišić (Sessegnon, 69e) – Kulusevski, Son – Kane. Entraîneur : Antonio Conte.