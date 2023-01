Pourquoi Gautier Lloris est plus fort que son frère Hugo

À une traversée de la Manche de là, c’est peu dire que Gautier Lloris, pilier de la défense du HAC, où il forme une charnière centrale redoutable avec Arouna Sanganté (20 ans), surfe sur un autre type de vague. Avant de renverser Nîmes ce vendredi (3-1) et de s’envoler un peu plus vers la Ligue 1 , le leader normand pouvait frimer en affirmant qu’il restait sur 10 clean sheets sur les 11 dernières journées. Pas illogique, dès lors, que le défenseur gaucher ait fait partie des trois garçons nommés pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 2 du mois d’octobre.

Ce jeudi soir, à l’Etihad Stadium, Hugo Lloris se mesurera à un autre cyborg, celui qui déshumanise chaque jour un peu plus la Premier League : Erling Braut Haaland. Au regard de ce que les Spurs ont produit ces dernières journées défensivement et compte tenu du fait que les joueurs de Pep Guardiola restent sur deux revers (à Southampton en League Cup et dans le derby de Manchester en championnat), on peut déjà deviner que le géant norvégien va se fâcher et se faire un malin plaisir de mitrailler l’ancien gardien de l’OL.

Si Haaland a déjà planté 21 fois cette saison en 17 apparitions, n’oublions pas que Maja – dont la rumeur d’un transfert à Fulham a pris de l’épaisseur ces derniers jours – n’a quasiment déjà plus rien à prouver en Premier League. En 2021, lors d’un prêt à… Fulham, il avait ainsi marqué l’intégralité de ses buts en championnat à l’extérieur contre des équipes coachées par Carlo Ancelotti (Everton, 0-2 doublé) et Mikel Arteta (Arsenal, 1-1). Le genre de fait d’armes qui donne un peu plus de poids aux performances récentes de Gautier Lloris.