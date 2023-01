Portugal : João Cancelo, le latéral qui ne sait pas défendre

Portugal Uruguay Coupe du monde Diffusion sur

13 juin 2021. Positif à la Covid-19, João Cancelo doit déclarer forfait pour l’Euro à la dernière minute. Un coup dur pour la Selecção qui perd l’un de ses meilleurs éléments. Un an plus tard, le latéral de Manchester City n’a plus le nez qui coule, a retrouvé le goût et est bien présent dans le groupe de Fernando Santos qui s’est envolé au Qatar pour le Mondial. C’est donc sur le terrain que Cancelo a disputé le premier match du Portugal face au Ghana. Pour son plus grand bonheur, lui qui n’avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2018. Moins pour celui des Portugais qui ont vu le Ghana inscrire leurs deux buts en passant par le côté de l’ancien de Benfica qui s’est fait dépasser très facilement par Baba Rahman sur le second pion des Ghanéens.

Défense interdite

Ce n’est pas la première fois que le Portugal encaisse un but dans lequel Cancelo est fautif. Le latéral de Manchester City était d’ailleurs titulaire lors des deux dernières défaites contre la Suisse (1-0) et l’Espagne (1-0) en Ligue des nations et, à l’inverse, sur le banc lors des succès contre la Tchéquie (4-0) et le Nigeria (4-0), deux adversaires certes moins redoutables. Alors non, Cancelo n’est pas devenu nul du jour au lendemain. Il avait même planté deux jolis pions en Ligue des nations contre la Tchéquie et la Suisse.

Ce qui illustre bien le fait que l’ancien de la Juventus est impressionnant sur le plan offensif – que ce soit avec sa frappe surpuissante, ses centres téléguidés, sa vitesse boltesque ou ses dribbles ronaldinhesques-, mais bien moins solide sur le plan défensif. Sauf que par définition, un défenseur latéral est un défenseur. Et doit donc savoir défendre. Ce qui n’est pas vraiment le cas de Cancelo, qui pourrait être un ailier magnifique, ou un piston impressionnant, mais pas un latéral droit dans une défense à quatre. Cela explique peut-être pourquoi les compilations Youtube consacrées aux Portugais ne comptent jamais un retour défensif spectaculaire, un duel aérien remporté ou un un-contre-un gagné. Cancelo est le symbole de ces latéraux qui, en 2022, ne savent plus défendre, mais qui attaquent comme des ailiers.

Parfait pour Guardiola, moins pour Santos

Pas vraiment du genre à aimer se prendre des buts, Fernando Santos n’a pas goûté la prestation de Cancelo face au Ghana. De là à voir le latéral de Manchester City sur le banc contre l’Uruguay au profit de Diogo Dalot, moins dangereux offensivement – quoiqu’il reste sur quelques prestations de bon niveau dans ce domaine avec le Portugal -, mais plus solide défensivement ? Possible. Un choix qui ressemblerait à celui de Didier Deschamps de laisser Jonathan Clauss en France, puis de préférer Lucas à Theo Hernandez pour le match d’ouverture face à l’Australie. Finalement, João Cancelo n’est pas le seul de Manchester City – où il joue le plus souvent sur le côté gauche – à galérer lors de ce Mondial, puisque Kevin De Bruyne et İlkay Gündoğan ne sont pas non plus impressionnants. Il faut dire que le Portugal de Fernando Santos ne ressemble pas au City de Pep Guardiola. Et s’il est parfait dans le moule de l’Espagnol, il l’est moins dans celui du fumeur d’Estoril qui demande surtout à ses latéraux de défendre. Ce qui reste la moindre des choses.