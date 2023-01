Podcast Alternative Football (épisode 28) avec Sevan Karian, avocat spécialisé en droit du sport et conseil d’Antoine Griezmann, sur la guéguerre entre agents et avocats

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

De Didier Poulmaire le premier (pour Yoann Gourcuff) à Delphine Verheyden dernière en date (pour Kylian Mbappé) en passant par les avocats de Messi ou Neymar, nombreux sont les footballeurs et footballeuses à confier la gestion de leur carrière sportive à des avocats plutôt qu’à des agents. Pourquoi une telle tendance ? Qu’est-ce qui explique leur attrait ? Sevan Karian, avocat de nombreux joueurs dont Antoine Griezmann, de joueuses, mais aussi… d’agents, a accepté de démystifier cette fausse guéguerre entre les premiers et les seconds. Et en profite pour apporter à Matthieu et Edouard une troisième voie.

