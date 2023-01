Podcast Alternative Football (épisode 27) avec Louis Noisette, médecin au LOSC, sur la part du médical dans la réussite d’une saison

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Et si la visite de Lilian Thuram au PSG n’avait pas détecté de malformation cardiaque ? Et si Benzema n’avait pas subi sa blessure au quadriceps de la cuisse gauche ? Et si Neymar n’avait pas été blessé pour le match retour de C1 contre le Real Madrid ?

Autant de questions pour souligner l’importance cruciale de la cellule médicale et plus précisément du médecin dans un sport aussi physique que le football.

Pour mieux connaître la nature de cette fonction et de ce rôle au sein d’un club, Matthieu, Edouard et la conscience du podcast Maxime Marchon ont convié Louis Noisette, médecin du RC Lens pendant 5 ans, passé depuis en intérim au LOSC et chez l’équipe cycliste TotalEnergies.

