Place à Erling Haaland !

Avec un peu d’imagination, il serait possible de dire que son attitude trahit son impatience. Coincé dans le rond central en compagnie du ballon, Erling Haaland attend avec envie le coup d’envoi sifflé par l’arbitre pour le caresser. Voilà plus d’un mois que l’attaquant n’a pas disputé un vrai match de football, plus d’un mois qu’il doit se coltiner des séances d’entraînement aussi fades qu’ennuyeuses. Une éternité pour un môme de 22 ans considéré comme l’un des meilleurs de la planète, surtout quand la plupart de ses collègues et de ses confrères s’affrontent dans une Coupe du monde à laquelle il n’a pas le droit de participer.

Ce 17 décembre 2022, la veille de la finale du Mondial opposant l’Argentine à la France, l’avant-centre a donc retrouvé quelques sensations et (évidemment) le bruit des filets qui tremblent lors d’un amical contre Gérone. En une heure de jeu, le Norvégien a pu apprécier le retour de Kevin De Bruyne (lui aussi buteur, sur l’ouverture du score) qui l’a servi sur le break. Puis il est sorti avec le sourire aux lèvres, remplacé par son compatriote Oscar Bobb à la 59e minute et sachant pertinemment que la vraie compétition n’était pas loin. Car désormais, c’est le quatrième tour de League Cup et Liverpool qui l’attendent. Enfin !

La fatigue pour les autres, l’énergie pour lui

Depuis le 12 novembre et le début de la pause en Premier League, Haaland s’est fait plutôt discret : quelques apparitions ou messages sur les réseaux sociaux, une publicité pour Sky Sport annonçant la reprise prochaine des choses sérieuses… et c’est tout. Actualités obligent, la pépite de Manchester City a dû laisser les lumières illuminer le Qatar et les projecteurs se braquer sur Lionel Messi ou Kylian Mbappé. Pas le choix, son pays n’étant pas qualifié pour le tournoi basé à Doha.

Anyone else waiting for the Premier League to return? We know one player who’s counting down the days… ⏳@erlingHaaland ? @premierleague pic.twitter.com/OMBq83BNm2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 17, 2022

Reste qu’il y a du positif dans toutes situations, et le cas présent ne fait pas exception à la règle : privé de pression et de rencontres officielles pendant 39 jours, le Mancunien risque de revenir sur le terrain avec une dalle encore plus grande après une première partie de saison démentielle (29 réalisations et quatre passes décisives, entre autres). Bref, le bonhomme a toutes les chances de marcher à nouveau sur les différentes défenses et de montrer que le règne Messi-Cristiano Ronaldo est terminé ou qu’il n’a rien à envier à Mbappé.

L’après-City, déjà…

« J’aurais aimé jouer la Coupe du monde, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais en profiter pour me reposer, et je vais m’entraîner », avait ainsi prévenu à la BBC le garçon, désormais plus en forme que Neymar ou que Harry Kane, ayant forcément dépensé de l’énergie psychologique et laissé des forces physiques au Mondial. Alf-Inge Haaland s’est quant à lui laissé aller à quelques confidences sur l’avenir de son fiston dans une interview pour France Football, histoire que personne ne l’oublie.

« Il pourrait rester à City pendant quinze ans parce qu’il l’aime beaucoup et que c’est un grand club, mais j’ai l’impression qu’il veut prouver qu’il peut gagner dans n’importe quel championnat, a, en effet, indiqué le papa. En Allemagne, il a déjà passé deux ans et demi et il pourrait le faire comme ça à l’avenir. Passer trois ans en Premier League puis aller en Italie, en Espagne ou en France. Rien n’a été décidé, mais c’est une possibilité parce qu’il est capable d’être un gagnant dans n’importe quelle équipe. » De quoi donner des idées à des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Real et Barcelone ou aux ogres de la Botte. Mais pas aux Reds, qui vont devoir se coltiner le géant blond en pleine possession de ses moyens et mort de faim. Coupe de la Ligue ou autre, tout doit être mangé.