Oui, l’OM va perdre face au Hyères de Boudjellal

« La cote est à 29. Je vous incite à parier sur nous parce samedi, vous allez être surpris. » Le conseil côté match est signé Mourad Boudjellal. Oui : le président du Hyères FC a encouragé à miser sur son écurie, calculette en mains, sur les ondes de RMC jeudi : « Un billet de 100 euros cela fait 2900 euros et cela permettra de payer une demi-facture d’électricité. » Une sortie osée de la part de l’ancien boss du RC Toulon, qui faisait les yeux doux à l’OM il y a deux ans de cela, et qui, surtout, disait mercredi vouloir « ne pas prendre dix buts ». Mais si Mourad Boudjellal a des coutures de vestes solides, il a au moins raison sur un point : l’OM va perdre face à Hyères.

Pour Hyères, demain c’est loin

Dans une seconde partie de saison orpheline d’épopée européenne et alors que le club phocéen fêtera les 30 ans du sacre de Munich le 26 mai prochain, la Coupe de France est subitement devenue un objectif prioritaire aux yeux des supporters. Personne ne veut fêter l’anniversaire de 1993 en prolongeant la série d’années sans titres pour l’OM, qui n’a plus rien soulevé depuis la Coupe de la Ligue 2012. Voilà pourquoi, même face à une équipe de N2, les hommes d’Igor Tudor auront une pression colossale ce samedi 7 janvier, sur la pelouse de Martigues. Et les supporters phocéens ne le savent que trop bien : se vautrer en Coupe de France face à des clubs amateurs, c’est devenu une spécialité marseillaise. Andrézieux-Bouthéon, Carquefou, Quevilly, Grenoble, le Canet en Roussillon… Depuis 2008, ces ogres ont dévoré les ambitions phocéennes dans une compétition maudite pour l’OM. Si Marseille détient le record de finales disputées (19), pour dix succès, il n’a plus soulevé la Vieille Dame depuis… 1989. Trente-trois ans et quatre finales perdues plus tard, l’OM attend toujours de retrouver celle grâce à qui il s’est fait un nom dans le pays. Manque de bol, ça ne sera pas pour cette année. Car le Hyères de Marvin Martin et Yohan Mollo (oui, oui) coche toutes les cases du piège pour les hommes d’Igor Tudor. Et cela aurait pu être pire, puisque la rencontre devait initialement se disputer à Mayol, sur la rade de Toulon. Craignant de rallumer la flamme de la rivalité entre Toulonnais et Marseillais, la préfecture a changé les plans du président Boudjellal, et relocalisé la rencontre à Martigues.

On va gagner et après on va se taper Nice parce que c’est quand même une équipe de baltringues.

Un Boudjellal tout feu tout flamme

« Ce qui me vexe, c’est qu’on ne puisse pas jouer ce match à Toulon. C’est grave que dans le département du Var, on ne puisse pas organiser un 32e de finale de Coupe de France de football face à une belle équipe de Ligue 1. Ça me paraît aberrant, je n’arrive pas à comprendre. Pour le moment, je suis quasiment sûr de ne pas aller au stade. Pour moi, ce match n’existe pas », pestait en début de semaine Mourad Boudjellal sur RMC Sport. Et lui qui se rêvait président de l’OM s’est même pris pour Pape Diouf en menaçant d’envoyer l’équipe B sur place. Bref, la grande gueule de la rade a fait ce qu’il sait faire de mieux : dire tout et son contraire pour attirer l’attention, enlever de la pression aux siens et en mettre sur les adversaires. C’est ainsi qu’avant son conseil de pari, il a déclaré, toujours chez RMC : « L’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts, car deux chiffres, ça serait la honte. » Avant de déclarer, le lendemain : « On va gagner et après on va se taper Nice parce que c’est quand même une équipe de baltringues. (Rires.) Et la finale, ce sera face au PSG… »

En dehors du one-man show de Boudjellal, sa présence a aussi de quoi inquiéter l’OM. Car si Frank McCourt appréciera certainement une victoire contre ce petit Poucet qu’il a attaqué en justice pour campagne de déstabilisation à l’été 2020, avec Mohamed Ajroudi, Boudjellal est lui sans doute encore plus motivé à l’idée d’humilier le grand OM, qui l’a justement ridiculisé dans ce feuilleton. Pas besoin de ses habituels subterfuges, primes de match et envolées lyriques : le scénario est tout trouvé pour le roi de la BD, qui se complaît en David quand un Goliath se présente. Et ce, même s’il sort d’une déculottée face au Goliath en question. À une semaine du match, il a d’ailleurs fait son mea culpa dans les colonnes du JDD : « Je n’ai pas été bon, mais je me fous de mon image. Même Picasso faisait des brouillons. […] Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM. C’était trop gros pour démarrer. Je pense que je me serais lamentablement planté. Et que j’aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes. » Cette fois, c’est bien lui qui entend chasser Marseille pour construire son avenir à Hyères.