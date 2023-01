OM, le meilleur est à venir

À quelques jours du début du Mondial, l’OM avait laissé ses supporters pour près d’un mois et demi sur des scènes de liesse délirantes à Monaco, auxquelles Amine Harit n’avait pas pu participer, victime d’une déchirante blessure quelques minutes plus tôt. Et, malgré la joie, une question restait dans l’air : qu’attendre de Marseille après les festivités du Qatar, maintenant que la Ligue des champions n’est plus au programme ? Les premiers éléments de réponse sont arrivés jeudi dernier et ce lundi. Avec deux victoires maîtrisées de bout en bout, un onze type qui commence à se dégager et des cerveaux bien au clair malgré quelques rumeurs sorties récemment – une éventuelle brouille entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor notamment – qui auraient pu faire réapparaître les doutes estivaux, il faudra bien compter sur les Phocéens en 2023. Hors PSG et Lens, qui semblent désormais danser à deux sur les sommets, l’OM est bel et bien le prétendant au podium qui a le mieux digéré la bûche de Noël.

Les démons de Strasbourg ont été chassés

Si la relative faiblesse des Toulousains jeudi dernier a sans doute joué dans le fait que les Olympiens ont réussi à inscrire six pions en un match pour la première fois en Ligue 1 depuis février 2018 (lors d’un succès 6-3 contre Metz), la victoire la plus significative pour Marseille est bien celle acquise à Montpellier. Car l’OM, qui a géré son match pendant 85 minutes avant de voir Nuno Tavares péter un plomb et Pau López offrir une chance au MHSC de revenir, a cette fois réussi à conserver son succès. « On enchaîne bien, on savait qu’il ne fallait pas se reposer sur ce match face à Toulouse, car tous les matchs sont différents et on a montré beaucoup de sérieux et d’implication aujourd’hui. Je pense que notre victoire est méritée », a savouré Valentin Rongier après le match au micro de Prime Video. Pour rappel, un scénario quasi similaire s’était produit à Strasbourg le 29 octobre dernier, et la bande de Tudor avait vu Kevin Gameiro envoyer un missile en lucarne dans les arrêts de jeu et les trois points s’échapper par la même occasion.

36 – Marseille affiche 36 points après 17 matchs de Ligue 1 cette saison, ne faisant mieux qu’une fois à ce stade au 21e siècle : 38 en 2014/15 (4e finalement). Prétendant. #MHSCOM pic.twitter.com/GFfCm016fK — OptaJean (@OptaJean) January 2, 2023

Alors, qu’est-ce qui a changé depuis ? Premièrement, les dirigeants ont commencé les premières manœuvres au sein de leur effectif. Isaak Touré, en manque de temps de jeu et prêté à Auxerre, et surtout Gerson, manifestement insatisfait de son rôle depuis l’arrivée du technicien croate, ont quitté la Canebière. Le départ du second à Flamengo, couplé à l’indisponibilité de Harit, permet à Dimitri Payet d’être réhabilité et de reprendre avec brio son statut de la saison passée. Deuxièmement, la trêve liée au Mondial semble avoir fait un bien fou à un effectif qui a beaucoup tiré la langue en octobre notamment. Les deux principaux concernés s’appellent Jonathan Clauss – dont il va falloir surveiller la blessure après sa sortie prématurée à Montpellier – et Nuno Tavares, qui accumulent deux buts et deux passes décisives sur les deux récentes sorties en championnat. Enfin, certains joueurs qui avaient la tête dans le seau sont revenus à la surface : Cengiz Ünder redevient le joueur déroutant qu’il était sous Sampaoli, Sead Kolašinac a définitivement oublié son raté face à Tottenham et Pape Gueye a laissé entrevoir quelques bonnes séquences.

Un calendrier abordable et un mercato primordial

Si l’absence d’Europe laisse un goût de déception en bouche, les supporters marseillais peuvent aussi voir le verre à moitié plein et se dire que cet effectif-là est davantage taillé pour jouer une compétition à fond plutôt que de s’éparpiller sur plusieurs, et ce, même si Pablo Longoria a plusieurs fois clamé son envie de gagner la Coupe de France. Les prochaines semaines vont être décisives : le mercato hivernal devrait être éclairant sur les ambitions de l’OM, sachant que Payet et Tudor ont déjà déclaré publiquement leur volonté de se renforcer offensivement, tout en ayant à gérer un calendrier plutôt abordable (Hyères en Coupe, puis Troyes, Lorient, Monaco et Nantes sur le mois à venir). « On a marqué huit buts en quatre jours, donc c’est bien. La concurrence est bonne, on a un bel effectif, c’est bon pour l’équipe et la compétition. On grandit avec ça », s’est contenté de dire le pragmatique Tudor ce lundi. Il y aurait pourtant de quoi être un poil plus extatique, puisque son OM comptabilise 36 points en 17 matchs, soit la meilleure marque à ce stade du XXIe siècle pour ce club, derrière les 38 points de la saison 2014-2015, où Marseille avait fini… quatrième. Mais bonne nouvelle : les statistiques sont faites pour être contredites.