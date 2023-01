OL : Et si on se calmait un peu avec Karl Toko Ekambi ?

« Dégagez ! » Voilà le message adressé par une partie du Groupama Stadium à Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar et Moussa Dembélé samedi soir, avant même le coup d’envoi du match face à Strasbourg. Dans un contexte extrêmement tendu, le numéro 7 en a pris plein les oreilles. Accablé par les sifflets à chaque prise de balle, carrément insulté par moments, il a fini par exploser au moment de regagner le vestiaire, dès la 58e minute après une nouvelle prestation manquée. La poubelle placée dans le couloir en a fait les frais. Le paroxysme d’une soirée où une partie des ultras lyonnais a finalement réussi ce qu’elle désirait : faire dégoupiller le Camerounais.

Quand la deuxième période a démarré, il y avait des insultes de la part des supporters. C’était des insultes touchant les parents. Moi, j’ai perdu un parent proche, donc ça fait mal. De la part de nos supporters, ça fait mal.

Défaite de famille

Sollicité par les centres de Malo Gusto, Toko-Ekambi n’a cadré ni sa reprise du pied droit (6e), ni sa tête (53e). Il n’a plus marqué depuis le 11 septembre, et sa traversée du désert ne facilite assurément pas le redressement de son équipe. Certes, le Camerounais n’a pas le rendement espéré (quatre buts et deux passes décisives). Mais il ne mérite pas pour autant la vaste campagne de dénigrement qu’il subit depuis de longs mois. Deuxième meilleur buteur du club en 2020-2021 derrière Memphis Depay, puis en 2021-2022 derrière Moussa Dembélé, KTE n’a pourtant pas été épargné, dès le mois d’avril, à l’occasion de la réception de Montpellier. « Quand la deuxième période a démarré, il y avait des insultes de la part des supporters, confiait-il après coup. On les entendait clairement quand il y avait des corners. C’était des insultes touchant les parents. Moi, j’ai perdu un parent proche, donc ça fait mal. De la part de nos supporters, ça fait mal. » Il avait répondu d’un doigt sur la bouche après avoir marqué, recevant en retour une pluie de sifflets. Son entraîneur Peter Bosz était alors monté au créneau : « Je ne comprends pas ça. Heureusement, je n’étais pas le seul à ne pas comprendre, le public a commencé à scander le nom de Karl. On est tous la famille de l’OL. » Une famille visiblement pas sur la même longueur d’onde.

« Une relation de tension qui devient insupportable »

Exaspéré samedi, Jean-Michel Aulas l’était tout autant neuf mois plus tôt au micro de Prime Vidéo : « C’est vrai que Karl peut éviter d’avoir cette réaction, mais il faut se mettre à sa place, on vit un cauchemar depuis quelque temps à Lyon. Les supporters, en s’en prenant spécifiquement aux joueurs, créent une relation de tension qui devient insupportable. On n’est plus dans un club de droit. » Malgré ce que pourrait laisser penser l’intensité de certaines critiques, Toko Ekambi est bien loin d’être responsable de tous les maux d’une équipe incapable de préserver sa cage contre Brest, Clermont ou Strasbourg.

« J’ai été aussi dans cette situation, quand j’avais plus de 30 ans, et tu peux dire que ce n’est pas grave, mais non, ce n’est pas comme ça. Si tu es sifflé par l’adversaire, ça te donne de l’énergie, mais par ton public, ce n’est pas pareil. Cela ne peut pas nous aider », regrettait Bosz en février dernier. Mis sous pression par ses propres supporters, le joueur a remercié ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien dans une story Instagram publiée dimanche. Car si l’on entend beaucoup ceux qui ont choisi de l’enfoncer au moment où il avait peut-être le plus besoin d’être aidé, ils ne sont pas forcément une majorité. D’autres y sont malheureusement passés avant Toko Ekambi, à l’image de Bruno Genesio ou Léo Dubois, victimes d’un lynchage quasi immodéré. Chacun leur tour, les boucs émissaires des supporters ont fini par quitter le Rhône. Mais bizarrement, l’équipe n’a jamais vraiment mieux fonctionné après…