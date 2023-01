Noël Le Gräet, Zidane et Mbappé : le naufrage de trop

Il n’y a parfois pas besoin de grand-chose pour provoquer un tremblement de terre. Un simple coup de fil de Noël Le Graët sur le téléphone personnel de Marion Bartoli pendant l’émission de l’ancienne joueuse de tennis sur RMC, en plein débat sur la prolongation de Didier Deschamps, a suffi pour déclencher une tempête sur le football français. Au cours d’un entretien improvisé lunaire de bout en bout, comme d’habitude avec le patron de la FFF, celui-ci a touché à l’idole nationale. « Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller dans un grand club en Europe… Une sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne », a-t-il lâché comme on cause au bistrot. Avant d’en remettre une couche à la question de savoir s’il avait échangé avec l’ancien numéro 10, dans l’attente de s’installer sur le banc de l’équipe de France depuis plusieurs années : « S’il a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un club, je vais me mettre d’accord avec Didier ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection. »

? Noël Le Graët se lâche sur Zidane dans Bartoli Time sur RMC : « Zidane au Brésil ? J’en ai rien à secouer. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré. On n’a jamais envisagé de se séparer de Didier. » pic.twitter.com/odyOBSQpHF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ??‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un « président » de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z. Zidane SVP.

Un festival géant et gênant, qui a rappelé que l’on pouvait se permettre beaucoup de choses en France, mais sûrement pas de s’en prendre à Zinédine Zidane. La première secousse est venue de Kylian Mbappé, sorti de ses vacances le temps d’un gazouillis adressé à Le Graët : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » Le début des ennuis pour le dirigeant breton, auquel l’attaquant des Bleus s’était déjà opposé l’année dernière pour son manque de soutien après son tir au but manqué face à la Suisse à l’Euro ( « Lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme » ) ou au sujet de la nouvelle convention des droits à l’image des Bleus. Dans la roue du meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports qui entretient des relations très fraîches avec NLG, a jugé ses déclarations « à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un « président » de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z. Zidane SVP. » Au lendemain de la prolongation de DD jusqu’en 2026, une décision clivante et sujette à débats, Le Graët a rassemblé la quasi-totalité des acteurs du football français (joueurs, observateurs, supporters, amateurs) contre lui et autour d’une envie commune : mettre fin à une mascarade qui dure déjà depuis trop longtemps.

Ce n’est pas une désignation ni un passage de témoin, il y aura une élection. Mais on peut aider quelqu’un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près.

La culture du dérapage et de l’impunité

Il est presque aussi comique que tragique d’imaginer qu’une sortie sur Zidane puisse précipiter un peu plus la chute du président de la FFF quand on compte les innombrables révélations, accusations et autres maladresses accumulées par l’ancien maire de Guingamp ces dernières années. Le Graët, en poste depuis juin 2011 et réélu pour un quatrième mandat en mars 2021, aurait dû céder sa place depuis un moment maintenant, mais à 81 ans, il s’accroche, encore et toujours. « Je serai là jusqu’à l’Euro 2024 », a-t-il répété sur RMC. Pire que les propos puérils sur Zidane, ce sont d’ailleurs davantage ceux tenus sur sa succession qui peuvent scandaliser. « Mon successeur sera désigné assez rapidement, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’habitude de faire n’importe quoi dans le football, a posé NLG. Ce n’est pas une désignation ni un passage de témoin, il y aura une élection. Mais on peut aider quelqu’un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près. » Des méthodes qui ne correspondent pas tellement au processus démocratique, et auxquelles le sélectionneur ne devrait pas prendre part dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il ne cesse d’asséner depuis une décennie que seul le terrain l’intéresse.

La culture du résultat a ses limites, surtout quand le principal problème n’est pas le système ou le beau jeu, mais qu’il vient de tout en haut et qu’il couvre de honte le football français. Cette énième interview indécente donnée par Noël Le Graët, qui a conclu son intervention dans Bartoli Time par un dernier malaise ( « Marion, vous pouvez m’appeler quand vous voulez » ), intervient dans le contexte d’un audit de contrôle au sein de la FFF qui dure depuis plusieurs semaines et dont les conclusions doivent être dévoilées autour de mi-février. Jamais le boss de l’instance nationale, qui aime agir et parler en toute impunité, n’a semblé inquiet ou inquiété. Ce mardi, NLG et Florence Hardouin, la directrice générale, doivent être entendus dans le cadre de cet audit sur le management de la Fédération. Il ne sera cependant pas simple de mettre le Breton à la porte. Le comité exécutif a ce pouvoir, mais encore faut-il être en capacité de l’utiliser. Plus qu’une enquête, le salut peut venir des joueurs, ou plutôt d’un joueur, Kylian Mbappé qui, à 24 ans, ressemble au véritable patron du football français, tant sur le terrain que dans sa communication. Dans ce combat, l’attaquant part avec quelques longueurs d’avance et un soutien populaire sans limites : Noël Le Graët, lui, n’a jamais marqué un triplé en finale de Coupe du monde.